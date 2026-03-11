Tunisie: Cannabis et cocaïne saisis - Le trafic démantelé entre El Menzah et Ariana

Les forces de l'ordre ont procédé au démantèlement d'un réseau de trafic de drogue opérant entre les quartiers Cité Ettadhamen, El Menzah et Ariana, a annoncé jeudi la brigade de police judiciaire d'Ariana Nord.

L'opération a permis la saisie d'environ 1,5 kg de cannabis et 100 g de cocaïne, ainsi que l'arrestation de trois membres principaux du réseau. Deux autres suspects sont toujours activement recherchés après avoir pris la fuite.

Selon les autorités, ce réseau était spécialisé dans la distribution et le commerce de drogues illicites au niveau local. L'action policière s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour lutter contre le trafic de stupéfiants et assurer la sécurité dans la région.

Les suspects arrêtés seront présentés à la justice dans les prochains jours, tandis que l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices et démanteler l'ensemble du réseau.