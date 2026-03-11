Tunisie: Cannabis et cocaïne saisis - Le trafic démantelé entre El Menzah et Ariana

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Les forces de l'ordre ont procédé au démantèlement d'un réseau de trafic de drogue opérant entre les quartiers Cité Ettadhamen, El Menzah et Ariana, a annoncé jeudi la brigade de police judiciaire d'Ariana Nord.

L'opération a permis la saisie d'environ 1,5 kg de cannabis et 100 g de cocaïne, ainsi que l'arrestation de trois membres principaux du réseau. Deux autres suspects sont toujours activement recherchés après avoir pris la fuite.

Selon les autorités, ce réseau était spécialisé dans la distribution et le commerce de drogues illicites au niveau local. L'action policière s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour lutter contre le trafic de stupéfiants et assurer la sécurité dans la région.

Les suspects arrêtés seront présentés à la justice dans les prochains jours, tandis que l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices et démanteler l'ensemble du réseau.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.