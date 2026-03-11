Togo: Une peau parfaite, pas à n'importe quel prix

La dépigmentation volontaire de la peau demeure une pratique largement répandue, malgré les sérieux dangers qu'elle représente pour la santé, alerte L'Union dans son édition de mardi.

Derrière les promesses d'un teint plus clair et d'une peau « parfaite », de nombreux produits cosmétiques contiennent des substances hautement dangereuses : mercure, hydroquinone et corticoïdes figurent parmi les composants les plus fréquemment identifiés.

Des molécules aux effets dévastateurs sur l'organisme, pouvant provoquer de graves complications dermatologiques -- brûlures, cicatrices, hyperpigmentation paradoxale -- mais aussi des atteintes rénales, hormonales et neurologiques en cas d'exposition prolongée.

Un phénomène de santé publique qui appelle à une sensibilisation renforcée des populations et à un contrôle plus strict des produits cosmétiques mis en circulation.