Togo: Un taux d'insertion professionnelle estimé à 70%

10 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo accélère le déploiement de sa politique industrielle en misant sur la formation professionnelle comme levier stratégique.

À ce jour, plus de 32 000 jeunes ont été formés aux métiers de l'industrie et mis à la disposition des entreprises implantées sur le territoire national.

Cette performance est portée par des institutions spécialisées, notamment les Instituts de Formation en Alternance pour le Développement (IFAD) et le Centre de Formation aux Métiers de l'Industrie (CFMI), qui forment des profils techniques adaptés aux exigences du marché industriel.

Les filières prioritaires couvrent un spectre large : génie civil et construction industrielle pour accompagner le développement des zones industrielles, électrotechnique pour soutenir la transition énergétique, transformation de produits agricoles pour dynamiser le secteur agroalimentaire, et mécanique générale et chaudronnerie pour répondre aux besoins en fabrication et maintenance d'équipements industriels.

Résultat : un taux d'insertion professionnelle estimé à 70%, qui témoigne de l'adéquation entre la formation dispensée et les besoins réels des entreprises. Un résultat qui contribue directement à réduire le recours aux expertises étrangères dans les différents secteurs industriels du pays.

Une politique de capital humain qui s'affirme comme l'un des piliers décisifs de l'industrialisation du pays.

