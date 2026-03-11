Afrique de l'Ouest: Microfinance et faux monnayage - Le Togo se dote d'un cadre juridique moderne

10 Mars 2026
Togonews (Lomé)

L'Assemblée nationale a adopté mardi deux textes pour la consolidation du système financier et monétaire national et de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) : la loi portant réglementation de la microfinance et la loi portant répression du faux monnayage et des atteintes aux signes monétaires.

Ces deux lois viennent compléter la loi anti-blanchiment déjà promulguée, adoptée en dernière lecture le 27 février dernier.

Le secteur de la microfinance togolais affiche des chiffres significatifs : au 31 décembre 2025, il compte 4,6 millions de bénéficiaires regroupés en 495 579 groupements, avec un encours de dépôts de 447,5 milliards FCFA et un encours de crédits de 352,1 milliards FCFA. La nouvelle loi, qui abroge le texte de 2011, impose aux institutions des règles strictes de gouvernance, de transparence comptable et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

La loi sur le faux monnayage renforce quant à elle l'arsenal juridique contre toutes les formes de falsification, billets, pièces et systèmes de paiement électronique, tout en favorisant la coopération entre États membres de l'UMOA pour traquer les réseaux criminels.

Ces trois lois combinées visent à bâtir un système financier inclusif, sécurisé et intègre, au service du développement économique et du bien-être des populations togolaises, a souligné Essowé Georges Barcola, le ministre des Finances et du Budget.

