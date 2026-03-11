Sénégal: Tel-Aviv justifie sa guerre contre l'Iran par une 'question de survie'

Dakar — L'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Yuval Wak, a justifié mardi à Dakar l'offensive américano-israélienne déclenché le 28 février dernier contre la République islamique d'Iran par une "question de survie", estimant que cette guerre allait ouvrir la voie à la paix dans le Moyen-Orient.

"Ce combat n'est pas dirigé contre le peuple iranien au contraire. Même si beaucoup à travers le monde se réjouissent de la fin du régime actuel, l'avenir de l'Iran doit en définitive être décidé par le peuple iranien lui-même", a-t-il déclaré. Le diplomate israélien s'exprimait lors d'une conférence de presse co-animée en ligne avec le Colonel Olivier Rafowicz, porte-parole français de l'armée israélienne. Des journalistes camerounais, guinéens, ivoiriens et sénégalais ont pris part à cette rencontre.

Pour M. Wak, cette campagne conjointe entre les Etas Unis d'Amérique et Israël vise à prévenir l'agression du régime iranien contre les pays voisins. Les armées américaines et israéliennes ont lancé le samedi 28 février 2026 une vague d'attaques aériennes ayant coûté la vie le même jour à beaucoup de responsables militaires et politiques de la République islamique d'Iran, dont le Guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Cette opération est une voie vers la paix et non une guerre sans fin. En faisant face à l'agression du régime iranien, nous pouvons contribuer à créer des conditions d'une plus grande stabilité dans la région et à travers le monde", a avancé le diplomate israélien. A l'en croire, l'élimination du programme nucléaire et balistique iranien justifie l'offensive américano-israélienne contre l'Iran.

"Les 47 dernières années, le régime iranien n'a jamais renoncé à sa stratégie qui est la destruction d'Israël. Pendant des années, ils ont perfectionné leur programme d'armement nucléaire, ils ont accéléré la production de missiles balistiques à longue portée et financer à armer des organisations terroristes à travers tout le Moyen-Orient", a soutenu l'ambassadeur israélien.

Le Colonel Olivier Rafowicz, porte-parole français de l'armée israélienne a pour sa part évoqué une question de survie" pour expliquer la guerre israélo-américaine contre le régime iranien appelée "Rugissement du Lion" tout en revenant sur l'historique ce conflit. "Depuis la révolution islamique qui a été déclarée en 1979, il y a 47 ans, l'Iran a déclaré qu'il voulait la destruction physique et totale de l'Etat d'Israël. Notre pays a aussi le droit de vivre et de se défendre", a-t-il argumenté.

M. Rafowicz a expliqué que si Israël a attaqué l'Iran c'est par ce qu'elle a "envie de vivre" et tous "les moyens" qui peuvent être utilisés contre le pouvoir iranien seront utilisés, a-t-il averti. "Nous avons attaqué l'Iran parce que d'abord, on ne veut pas mourir. On veut vivre comme n'importe quel pays a le droit de vivre en sécurité et ne pas être menacé de destruction" par un pays dont l'idéologie est la destruction du peuple israélien", a martelé l'officier israélien.

Il assure que cette guerre va durer le temps qu'il faut. "Israël n'a pas de chronomètre en main pour limiter ses actions militaire et sécuritaire. Nous sommes prêts à toutes les éventualités mais l'État d'Israël ne laissera plus jamais le régime iranien être une menace comme c'était le cas auparavant", a-t-il indiqué. Il dit espérer que ces actions militaires américano-israéliennes vont permettre au peuple iranien de sortir de "l'oppression du régime en place depuis des décennies".