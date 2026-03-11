Sénégal: Serigne Guèye Diop annonce la création de 30 zones d'incubation des PME

Dakar — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé, mardi, à Dakar, la création prochaine de 30 nouvelles zones d'incubation des petites et moyennes entreprises (PME).

Selon lui, la création de ces espaces figure dans le plan de transformation de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), baptisé Impact PME. "Le plus important, c'est de développer de nouvelles zones pour l'ADEPME. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons créer 30 nouvelles zones dans lesquelles vont s'installer les incubateurs de l'ADPME", a promis M. Diop.

Il présidait la cérémonie de lancement du plan Impact PME, en présence de son collègue chargé de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, et du secrétaire d'État chargé du Développement des petites et moyennes entreprises/industries, Ibrahima Thiam.

S'exprimant en présence de représentants d'institutions partenaires de l'État et du secteur privé, Serigne Guèye Diop explique que les futures zones d'incubation vont servir à renforcer l'encadrement des petites et moyennes entreprises. Les incubateurs sont souvent installés dans des sites éloignés des PME, a signalé M. Diop. "Les incubateurs sont essentiels au développement de l'ADEPME et des entreprises, lesquelles sont souvent laissées à elles-mêmes", a-t-il relevé, jugeant nécessaire de structurer l'encadrement dont bénéficient les petites et moyennes entreprises.

L'incubation des PME consiste à leur offrir, au début de leur existence, des services d'hébergement, de formation, de conseil et de financement. L'année prochaine, il sera alloué à l'ADEPME un budget deux fois plus élevé que celui de cette année, a promis le ministre de l'Industrie et du Commerce. L'augmentation de son budget lui permettra de mieux exercer sa mission d'encadrement des PME, dont les besoins sont estimés à 1 000 milliards de francs CFA, a-t-il assuré.

"L'État doit mettre des moyens à la disposition de l'ADEPME avant de demander aux banques de le faire", a dit Serigne Guèye Diop. Le ministère promeut le "Made in Sénégal" en guise de soutien de la valorisation et de la commercialisation des produits sénégalais sur le marché international, en Europe, aux États-Unis d'Amérique et en Asie notamment, a rappelé M. Diop. "Nous devons montrer et promouvoir les marques sénégalaises à l'étranger, à travers un véritable marketing national et international", a-t-il dit.

Par la promotion du concept "Invest in Sénégal", le ministère de l'Industrie et du Commerce encourage les investissements étrangers en terre sénégalaise, a rappelé Serigne Guèye Diop. De la même manière, il promeut les investissements au Sénégal des Sénégalais vivant à l'étranger, selon lui. Le ministre de l'Industrie et du Commerce salue la créativité du personnel de l'ADEPME et les efforts fournis par les entrepreneurs sénégalais pour développer leurs activités et contribuer à la création d'emplois.

Il a adressé des remerciements aux partenaires techniques et financiers de l'État pour leur confiance envers le Sénégal et l'assistance qu'ils fournissent aux PME. Serigne Guèye Diop a demandé au directeur général de l'ADEPME de lui présenter chaque année un bilan de la mise en œuvre du plan de transformation, qui sera exécuté au cours des cinq prochaines années. Le gouvernement mène une nouvelle politique industrielle, qui offre à l'ADEPME l'opportunité de se positionner comme un acteur majeur de la stratégie industrielle et commerciale de l'État, selon M. Diop.