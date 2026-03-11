Sénégal: Un plan de transformation de l'ADEPME lancé pour améliorer l'encadrement des PME

Dakar — L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a lancé, mardi, à Dakar, son plan de transformation baptisé Impact PME, dans le but d'améliorer les services d'hébergement, de formation, de conseil et de financement offerts aux PME.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a présidé la cérémonie de lancement de ce plan d'une durée d'exécution de cinq ans, en présence de son collègue chargé de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, et du secrétaire d'État chargé du Développement des petites et moyennes entreprises/industries, Ibrahima Thiam. Des représentants d'institutions partenaires de l'État du Sénégal et du secteur privé y ont pris part.

"Ce plan de transformation ne concerne pas que l'ADEPME. C'est un plan de transformation qui va impacter tout l'écosystème entrepreneurial du Sénégal", a expliqué Alpha Thiam, le directeur général de l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Cette initiative rendra l'ADEPME "plus efficiente et plus performante", a-t-il dit, ajoutant qu'elle lui permettra d'améliorer aussi les services d'hébergement, de formation, de conseil et de financement offerts aux PME.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le plan de transformation va s'appuyer sur le renforcement de sa collaboration avec plusieurs partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'Agence belge de coopération internationale. Ibrahima Thiam s'est réjoui du soutien des partenaires de l'ADEPME. Leur collaboration permettra à l'agence d'impacter davantage la politique d'emploi de l'État et la relance de l'économie sénégalaise, espère-t-il.

Avec son plan Impact PME, l'agence d'encadrement des petites et moyennes entreprises va poursuivre et soutenir la création d'emplois, contribuer à la promotion du "Made in Sénégal" et à la consolidation de la souveraineté économique du pays, selon le secrétaire d'État.

Le Sénégal importe chaque année environ 2 500 produits, dont la facture est estimée à 7 500 milliards de francs CFA, un montant supérieur même au budget de l'État, a rappelé le directeur général de l'ADEPME, estimant qu'un pays fortement dépendant des importations "ne peut pas se développer". En revanche, "un pays qui produit se développe", a soutenu Alpha Thiam. Il a cité le Maroc et le Nigeria parmi les pays qui stimulent leur croissance économique par le développement de leurs entreprises, en souhaitant que le Sénégal fasse de même.

M. Thiam salue, par ailleurs, l'initiative "Soutien aux champions nationaux" lancée par le président de la République pour prêter main-forte aux entrepreneurs sénégalais. L'ADEPME va davantage soutenir l"'excellence opérationnelle" des PME, leurs stratégies d'accès aux marchés et de mobilisation des financements, a promis M. Thiam Le plan de transformation prévoit en même temps un renforcement de l'assistance technique offerte aux PME par des services d'accompagnement en matière de digitalisation, de gestion comptable, de formation professionnelle et de management, selon le directeur général de l'ADEPME.

L'agence collabore avec des institutions financières pour faciliter l'accès des entreprises sénégalaises au financement, a-t-il rappelé. Alpha Thiam signale que l'ADEPME a signé une convention avec Ecobank en vue de la mobilisation de 100 milliards de francs CFA destinés au financement d'entreprises sénégalaises.

L'agence va aider les PME à présenter aux banques des dossiers "pré-bancables et bancables", ce qui va faciliter leur accès aux ressources financières, a promis M. Thiam. Il assure les entrepreneurs de la présence de l'ADEPME dans les futurs pôles-territoires du pays, pour se rapprocher d'eux. "Notre objectif est d'avoir plus d'impact, d'aider à créer davantage de richesses et d'aider les entreprises sénégalaises à se positionner durablement sur les marchés", a assuré Alpha Thiam.