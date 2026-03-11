Tunisie: La neutralité carbone en point de mire

La Tunisie a pris des engagements pour ramener, à l'horizon 2030, l'intensité carbone à 46 %, contre environ 25 % actuellement. Suite à une étude, réalisée dans ce domaine, les ambitions sont devenues plus grandes, soit 62 % en 2035.

« Avec la stratégie de développement des énergies renouvelables pour 2050, il est possible d'atteindre cet objectif », a affirmé Nafaâ Baccari, directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie.

« Si on réduit la consommation des énergies fossiles, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre », a-t-il ajouté.

« Ce sont des engagements internationaux dans le cadre de l'accord de Paris, pour réduire la température du globe de 1,5 % par rapport à 2010, moyennant des actions de transition énergétique », a-t-il conclu.