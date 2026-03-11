Tunisie: La neutralité carbone en point de mire

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Lassâad Ben Ahmed

La Tunisie a pris des engagements pour ramener, à l'horizon 2030, l'intensité carbone à 46 %, contre environ 25 % actuellement. Suite à une étude, réalisée dans ce domaine, les ambitions sont devenues plus grandes, soit 62 % en 2035.

« Avec la stratégie de développement des énergies renouvelables pour 2050, il est possible d'atteindre cet objectif », a affirmé Nafaâ Baccari, directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie.

« Si on réduit la consommation des énergies fossiles, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre », a-t-il ajouté.

« Ce sont des engagements internationaux dans le cadre de l'accord de Paris, pour réduire la température du globe de 1,5 % par rapport à 2010, moyennant des actions de transition énergétique », a-t-il conclu.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.