Tunisie: Sidi Bou Saïd - Un chantier stratégique pour moderniser le port de plaisance

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a effectué mardi 10 mars 2026 une visite de terrain au port de plaisance de Sidi Bou Saïd afin de s'enquérir de l'état des préparatifs liés au lancement prochain des travaux de réaménagement des infrastructures maritimes du port.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des projets visant à moderniser les équipements touristiques et renforcer l'attractivité de la destination de Sidi Bou Saïd, l'un des sites les plus emblématiques du tourisme tunisien.

Accompagné du secrétaire général de la municipalité de Sidi Bou Saïd, de représentants du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, ainsi que de responsables des structures sécuritaires et douanières opérant au port, le ministre était également entouré de cadres du ministère du Tourisme, du directeur général de la Société de loisirs touristiques et des responsables de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux.

Au cours de la visite, les différentes composantes du projet de réaménagement ont été présentées, notamment la réhabilitation des quais et la remise à niveau du brise-lames en pierre, destiné à protéger les installations portuaires.

À l'issue de la visite, une réunion de travail a réuni l'ensemble des parties prenantes afin d'examiner les aspects organisationnels, techniques et logistiques liés à la mise en oeuvre du projet, tout en définissant les mesures nécessaires pour accélérer le rythme d'exécution des travaux et garantir leur démarrage dans les délais fixés.

Lors de cette réunion, Amir Ksomtini, directeur des ports maritimes au ministère de l'Équipement et de l'Habitat, a présenté le plan des travaux et les différentes phases du projet, soulignant que son département assurera un suivi régulier de l'avancement du chantier, en coordination avec le ministère du Tourisme et les différentes parties concernées.

De son côté, le ministre du Tourisme a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les facilités nécessaires pour assurer la réalisation des travaux dans les délais impartis et conformément aux normes administratives et techniques en vigueur, tout en renforçant la coordination entre les différentes structures impliquées.

Il a également souligné l'importance stratégique de ce projet sur les plans économique et touristique, rappelant qu'il vise à développer les infrastructures des ports de plaisance et à soutenir le tourisme de loisirs et les activités de croisière, contribuant ainsi à renforcer l'attractivité de la destination Sidi Bou Saïd.