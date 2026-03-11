Tunisie: Réseau consulaire - Trois nouvelles agences tunisiennes ouvertes en France

Les préparatifs du retour des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) pour la prochaine saison estivale ont été au centre d'une réunion tenue mardi à Paris entre l'ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, et les chefs des missions consulaires tunisiennes dans le pays.

La rencontre a porté sur la nécessité de poursuivre l'amélioration des services consulaires et de rester attentif aux propositions, attentes et préoccupations des membres de la communauté tunisienne, selon un communiqué de l'ambassade.

Les participants ont également examiné la généralisation du portail des services administratifs dans l'ensemble des centres et agences consulaires tunisiennes en France. Cette plateforme permet notamment la délivrance d'actes d'état civil et de certificats attestant de la validité du permis de conduire tunisien.

La réunion a par ailleurs salué l'élargissement du réseau consulaire tunisien en France avec l'ouverture récente de trois nouvelles agences consulaires à Lille, Bordeaux et Ajaccio, dans le cadre des orientations nationales visant à rapprocher les services consulaires de leurs bénéficiaires et à en faciliter l'accès.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les responsables ont en outre convenu de sensibiliser les membres de la communauté tunisienne en France à renouveler leurs passeports à temps, afin d'éviter l'affluence observée habituellement durant la période estivale.