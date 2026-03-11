Congo-Kinshasa: ARCA et SEGUCE s'accordent pour digitaliser les procédures du commerce extérieur

L'Autorité de régulation et de contrôle des assurances (ARCA) et la Société d'exploitation du guichet unique du commerce extérieur (SEGUCE) s'engagent désormais à renforcer la digitalisation des procédures du commerce extérieur et à améliorer la sécurisation des opérations d'importation en République démocratique du Congo.

À travers un protocole d'accord signé le week-end dernier à Kinshasa, l'ARCA et le SEGUCE entendent renforcer l'échange d'informations et la coordination entre leurs institutions afin d'intégrer davantage la dimension assurantielle dans les procédures du commerce extérieur.

Selon le directeur général de l'ARCA, cette démarche s'inscrit dans la vision du Gouvernement congolais, qui mise sur la dématérialisation pour moderniser l'administration publique et améliorer la transparence dans les opérations économiques.

Pour l'ARCA, ce rapprochement avec le SEGUCE permettra aussi de renforcer le contrôle des assurances liées aux marchandises importées et de lutter contre l'évasion des primes d'assurance, explique Alain Kanyinda, directeur général de l'ARCA:

« L'ARCA, régulateur du secteur des assurances, dans son rôle premier de garantir la stabilité, la transparence et la solidité du marché, veille notamment à la protection des assurés, à la fiabilité et à la solidité des opérateurs, à l'intégrité du système dans son ensemble, mais également et surtout à faire respecter les prescrits du Code des assurances à travers la lutte contre l'évasion des primes d'assurance et le contrôle scrupuleux des assurances rendues obligatoires, dont l'assurance des facultés à l'importation ».

De son côté, le directeur général du SEGUCE, Yann Le Roux, rappelle que le guichet unique du commerce extérieur vise avant tout à moderniser et digitaliser les procédures commerciales en RDC afin d'améliorer la compétitivité du pays.

Il souligne par ailleurs que l'efficacité de cette réforme dépendra aussi de l'appropriation de ces outils numériques par les opérateurs économiques :

"Aujourd'hui, pour déclarer son opération, il faut 4 heures. Avant ça pouvait prendre plusieurs semaines, 2 ou 3 semaines. Donc il tombait à 4 heures. Pour régler les opérations, il faut aujourd'hui 4 jours. Donc, on voit bien qu'en termes de délais, on a gagné beaucoup de temps. Ce délai, on l'a gagné aussi parce qu'on a simplifié les procédures".

À travers ce partenariat, l'ARCA et le SEGUCE espèrent ainsi contribuer à l'amélioration du climat des affaires en import-export et le transit des marchandises en RDC, et promouvoir la culture de gestion des risques auprès des acteurs économiques et enfin contribuer à terme à la sécurisation des activités économiques sur l'ensemble du territoire national.