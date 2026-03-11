Sénégal: Foire régionale de Louga - La gouverneure Ndèye Nguénar Mbodj salue le 'leadership' des exposantes

Louga — La gouverneure Ndèye Nguénar Mbodj a salué, mardi, le "leadership" et l"'engagement" des exposantes de la foire régionale de Louga (nord), qu'elle considère comme un espace de valorisation des produits agroalimentaires de la région.

En présidant la cérémonie de clôture de la foire qui se tenait depuis le 1er mars, elle a félicité les femmes pour leur mobilisation et leur contribution au "succès" de l'évènement.

Mme Mbodj a tenu à les assurer de la volonté de l'administration territoriale de soutenir leurs activités économiques.

La foire régionale de Louga est l'occasion d'identifier les opportunités économiques et les contraintes auxquelles les professionnels des activités agroalimentaires sont confrontés, selon la gouverneure de Louga.

Elle a suggéré aux femmes transformatrices de produits agricoles de constituer des coopératives pour mieux professionnaliser leurs activités et accroître leurs capacités de production.

Mme Mbodj a recommandé aux femmes de diversifier leur production. Beaucoup d'entre elles s'activent seulement dans la transformation des céréales, a-t-elle dit, estimant que d'autres filières sont très peu exploitées.

L'Agence sénégalaise de promotion des exportations, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, ainsi que la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes ont été créées pour leur venir en aide en termes de financement, de formation et de conseil, a rappelé Ndèye Nguénar Mbodj.

Elle a promis de lever les obstacles à la mise en service du centre de transformation agroalimentaire de Ndimbé et de faire en sorte que chacun des trois départements de la région ait un établissement similaire.

Penda Bâ, la porte-parole des participantes venues de la commune de Koki, s'est réjouie de l'organisation de la foire régionale. Selon elle, cette rencontre commerciale a permis aux femmes de vulgariser leur savoir-faire.

Oumy Mbaye, s'exprimant au nom des exposantes du département de Kébémer, s'est réjouie des formations dispensées aux femmes à l'occasion de la foire, celle relative à l'autorisation de fabrication et de mise en vente, par exemple.

La présidente du comité d'organisation de la foire, Marème Ndiaye, assure d'être investie bénévolement pour la réussite de l'évènement commercial.

Mme Ndiaye, revendiquant une expérience de vingt-cinq ans dans l'organisation des foires, dit veiller surtout à ce qu'elles n'aient pas l'air de simples marchés hebdomadaires. La foire régionale de Louga doit rester un véritable espace de promotion économique, selon elle.