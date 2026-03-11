Sénégal: Vers des réformes institutionnelles pour une meilleure gouvernance des PME

Dakar — L'État du Sénégal ambitionne de mettre en place trois réformes institutionnelles allant dans le sens d'améliorer la cohérence et la coordination des interventions publiques en faveur des petites et moyennes entreprises, a annoncé, mardi, le secrétaire d'Etat en charge du développement des PME/PMI, Ibrahima Thiam, évoquant notamment la création d'un Conseil national de la PME.

"Il est important de revenir sur le cadre de gouvernance. Parmi les 25 projets retenus par le gouvernement dans le cadre de la stratégie, figurent trois projets de décrets et de loi que j'ai soumis à l'autorité dans le cadre de la stratégie de promotion des PME ", a d'abord indiqué M. Thiam lors d'une cérémonie consacrée au lancement officiel du plan de transformation baptisé "IMPACT PME ".

Il s'agit d'une initiative qui se veut de "renforcer l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et à dynamiser l'écosystème entrepreneurial sénégalais", indique-t-on.

Faisant allusion à la loi d'orientation de 2020, Ibrahima Thiam a expliqué que le Conseil national de la PME dont il parle regroupera les principaux acteurs de l'écosystème entrepreneurial afin d'assurer le suivi et le pilotage des politiques d'accompagnement des entreprises.

Cette plateforme devrait également aider à "reconnaître officiellement les petites et moyennes entreprises respectant leurs obligations légales afin de leur permettre d'accéder plus facilement aux différents mécanismes d'appui et aux opportunités offertes par l'État", selon le secrétaire d'Etat aux PME.

La mise en place d'un Fonds national de promotion des PME, destiné à renforcer les mécanismes de financement et d'accompagnement du secteur, figure également parmi ces dispositifs institutionnels en perspective, selon M. Thiam.

Il se dit convaincu que ces dispositifs devraient contribuer à "améliorer la cohérence et la coordination des interventions publiques en faveur des PME".

Le secrétaire d'Etat aux PME/PMI s'est aussi attardé sur la dernière annonce du Premier ministre Ousmane Sonko, relativement à la fusion, la suppression ou le rapprochement de certaines structures parapubliques intervenant dans l'accompagnement des entreprises.

Selon lui, cette mesure permettra "de mieux coordonner les stratégies d'intervention, de mutualiser les fonds d'appui et de sécuriser les circuits d'intervention".

Annonçant de "bonnes perspectives" pour le développement du tissu entrepreneurial national, il a réaffirmé l'objectif du gouvernement d'accompagner 200.000 petites et moyennes entreprises à l'horizon 2026.

"L'enjeu est désormais de poursuivre les efforts engagés afin de renforcer la visibilité et la compétitivité des entreprises sénégalaises, appelées à jouer un rôle central dans la transformation économique du pays", a-t-il conclu.