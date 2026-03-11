Afrique de l'Ouest: Des professionnels de divers secteurs d'activité formés à la politique de la concurrence de l'UEMOA

Dakar — Des agents du ministère sénégalais de l'Industrie et du Commerce, des professionnels de l'assurance et de la banque, des pharmaciens, des journalistes économiques et des représentants d'associations de consommateurs ont entamé un séminaire de formation au droit et à la politique de concurrence, mardi, à Dakar.

La formation de trois jours est une initiative de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

En leur offrant cette formation, l'UEMOA cherche à les sensibiliser au droit et à la politique de concurrence en vigueur dans ses pays membres.

"La politique de concurrence est un instrument majeur des politiques publiques, qui renforce la compétitivité et favorise l'ouverture des marchés", a expliqué Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce

Selon M. Ndiaye, la formation offerte aux participants est d'autant plus opportune que l'axe 4 de l'Agenda national de transformation 2050, le plan de développement national du Sénégal, concerne la relation du pays avec le marché africain.

"En garantissant la liberté des acteurs économiques de produire et d'offrir des biens et services, la politique de concurrence encourage l'innovation et améliore la qualité des offres au grand bénéfice des consommateurs", a-t-il ajouté.

Le droit et la politique de la concurrence sont importants pour une économie intégrée à des espaces régionaux, a poursuivi le représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce.

"La concurrence doit être un moteur du dynamisme économique pour en tirer pleinement parti, en termes d'innovation, de baisse des prix et d'amélioration de la qualité des biens et services notamment. Il est nécessaire d'instaurer des règles claires et de réguler les comportements susceptibles de fausser le jeu concurrentiel, surtout au sein d'un marché communautaire", a-t-il dit pour montrer l'importance de cette notion.

Amadou Tchambou, le représentant de l'UEMOA au Sénégal

"Il s'agit précisément de leur (les bénéficiaires de la formation) faire connaître les règles matérielles de la concurrence, les procédures de leur mise en oeuvre, le pouvoir de la commission [chargée de la concurrence], le partage des compétences avec les États membres et les modalités de la collaboration", a expliqué Amadou Tchambou, le représentant de l'UEMOA au Sénégal.

La concurrence ne concerne pas que les juristes et les économistes mais toutes les professions exercées dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a précisé M. Tchambou.

"Vous aurez droit à des échanges enrichissants sur les pratiques anticoncurrentielles, les règles de procédure, les enjeux de la politique de la concurrence, la concurrence pour les organisations professionnelles, la protection des consommateurs et les mécanismes de coopération", a-t-il dit aux bénéficiaires de la formation.