Sénégal: Plan Impact de l'ADEPME - Serigne Guèye Diop salue 'une profonde innovation'

Dakar — Le plan de transformation élaboré par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), dans le but de mieux encadrer les PME sénégalaises, est une "profonde innovation", estime le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

"Le lancement de ce plan de transformation est une profonde innovation pour l'encadrement des petites et moyennes entreprises", a dit M. Diop.

Il présidait la cérémonie de lancement de cette initiative baptisée Impact PME.

Des partenaires techniques et financiers de l'État y ont pris part, aux côtés de représentants du secteur privé et en présence du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, du secrétaire d'État chargé du Développement des petites et moyennes entreprises/industries, Ibrahima Thiam.

Selon Serigne Guèye Diop, le plan Impact va recourir à plusieurs "outils méthodologiques", à des "mécanismes d'amélioration continue [...] des procédures de digitalisation destinées" aux PME, ainsi qu'à la modernisation de leur encadrement.

"Passer du programme à l'exécution est extrêmement important", a souligné M. Diop.

Il juge nécessaire de traduire les "orientations stratégiques" du plan Impact PME en "actions concrètes", au profit des petites et moyennes entreprises.

M. Diop s'est réjoui des témoignages faits par des entrepreneurs bénéficiant de l'encadrement de l'ADEPME, lesquels ont partagé leurs attentes pour le nouveau plan.

Selon Serigne Guèye Diop, la Banque mondiale, l'Agence belge de coopération internationale et la Banque africaine de développement ont assuré le Sénégal de leur volonté de soutenir le plan de transformation devant permettre à l'ADEPEME de mieux encadrer les entreprises sénégalaises.

Cet engagement confirme l"'importance stratégique" de l'agence d'encadrement des PME dans les initiatives de développement de l'entrepreneuriat au Sénégal, a-t-il dit.