Afrique de l'Ouest: Droit et politique de la concurrence - Dakar accueille un séminaire régional de référence

Un séminaire national de trois jours ouvert hier mardi 10 mars consacré au droit et à la politique de la concurrence se tient à Dakar, avec l'appui de l'Union européenne à travers le programme PACOSPRO et de la Commission de l'UEMOA. La rencontre réunit autorités publiques, entreprises, régulateurs et acteurs de la société civile afin de promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs en Afrique de l'Ouest.

À l'ouverture des travaux, le représentant résident de l'UEMOA au Sénégal, Amadou Tchambou, a souligné l'importance d'intégrer le droit de la concurrence dans les politiques économiques des États africains. Selon lui, la concurrence constitue un levier essentiel pour assurer le bon fonctionnement des marchés, renforcer la compétitivité des entreprises et protéger les consommateurs. « La concurrence n'est ni une idéologie ni une abstraction juridique. Elle incite les entreprises à innover, à offrir des prix justes et à améliorer la qualité de leurs produits et services », a-t-il déclaré.

Le représentant de l'Union européenne a, pour sa part, rappelé que le programme PACOSPRO, financé à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA, vise à renforcer les cadres réglementaires, la sécurité des produits de consommation et la compétitivité des entreprises dans la sous-région. Le Secrétaire général du ministère sénégalais de l'Industrie et du Commerce a insisté sur le rôle stratégique de la politique de concurrence dans les politiques publiques, notamment pour favoriser l'ouverture des marchés et la création de richesses.

Prévu jusqu'au 12 mars, ce séminaire permettra aux participants issus des administrations, des secteurs bancaire et assurantiel, des organisations professionnelles, des médias et des associations de consommateurs d'échanger sur les pratiques anticoncurrentielles, les règles communautaires et les mécanismes de protection des consommateurs. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs et d'ancrer une véritable culture de la concurrence au sein des économies ouest-africaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres