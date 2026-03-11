Congo-Kinshasa: Protection des civils en Ituri - L'ONU et l'Union européenne réaffirment leur engagement

À travers un communiqué conjoint publié ce 10 mars 2026 à Kinshasa, le système des Nations unies et l'Équipe Europe (« Team Europe ») ont scellé leur volonté de renforcer la protection des civils en Ituri. Cet engagement intervient au moment où la province se dote d'une nouvelle feuille de route pour sortir de la crise humanitaire.

Deux missions de haut niveau ont séjourné à Bunia du 2 au 6 mars 2026. Ce déplacement s'est effectué en marge de la présentation de la toute première « Stratégie provinciale des Solutions Durables en Ituri (2026-2030) », une initiative portée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama.

Une lueur d'espoir malgré les violences

Bien que la province demeure profondément meurtrie par l'activisme des groupes armés, entraînant des déplacements massifs de population, les partenaires internationaux estiment que des fenêtres d'opportunité s'ouvrent. Selon le communiqué, l'Ituri présente aujourd'hui de réelles chances de stabilisation et de retour pour les déplacés dans certaines zones sécurisées. La nouvelle stratégie quinquennale (2026-2030) ambitionne de transformer radicalement le visage de la région. L'objectif affiché par les autorités provinciales est de bâtir une « province résiliente, inclusive et pacifiée ».

Vers une autonomie des déplacés et des retournés

Au cœur de ce projet, on retrouve la volonté de permettre aux déplacés internes, aux retournés, mais aussi aux communautés hôtes, de vivre dans la dignité et la sécurité. Il ne s'agit plus seulement d'apporter une aide d'urgence, mais de mettre en œuvre des « solutions durables intégrées » pour garantir une prospérité à long terme.

S'attaquer aux racines de la crise

Cette dynamique, soutenue par l'ONU et l'UE, repose sur une convergence entre quatre piliers essentiels : la construction de la paix, la stabilisation, la protection des civils et le développement durable. Selon le communiqué, l'idée force de ce partenariat est de s'attaquer enfin aux causes structurelles des besoins humanitaires. En dépassant le simple stade de la réponse aux symptômes de la guerre, les partenaires espèrent accompagner l'Ituri sur une voie irréversible de résilience, loin de la dépendance à l'assistance humanitaire chronique.