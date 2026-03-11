Sénégal: Défilé du 4 avril à Thiès - Le Soleil présente sa stratégie de couverture au maire Babacar Diop

À quelques semaines de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, dont le défilé officiel sera exceptionnellement organisé à Thiès, le quotidien national Le Soleil affine son dispositif médiatique. Son directeur général, Lamine Niang, a présenté mardi au maire Dr Babacar Diop la stratégie de couverture que le journal entend déployer pour accompagner cet événement national.

Accompagné de plusieurs responsables du groupe de presse, Lamine Niang a effectué, ce mardi, une visite de courtoisie et de travail à l'Hôtel de ville de Thiès. Cette rencontre a permis d'exposer à l'édile de la capitale du Rail les grandes lignes du dispositif médiatique prévu pour la célébration du 4 avril 2026.

Fidèle à sa mission de service public, Le Soleil prévoit de mobiliser l'ensemble de ses supports afin d'assurer une large visibilité à cet événement. Le dispositif annoncé comprend notamment la publication d'un magazine spécial consacré à Thiès, des reportages thématiques, des contenus numériques, ainsi qu'une couverture multimédia à travers le site internet et la Web Tv du journal.

Prenant la parole, Lamine Niang a remercié le maire Babacar Diop pour l'accueil réservé à la délégation. Il a expliqué avoir tenu à se déplacer personnellement à Thiès avec le top management du Soleil, afin de marquer l'importance que le journal accorde à cet événement. Selon lui, le choix du président de la République de délocaliser le défilé du 4 avril à Thiès s'inscrit dans une logique historique. « Thiès est une ville emblématique dans l'histoire du Sénégal. Il était donc naturel qu'un événement aussi important puisse s'y tenir », a-t-il indiqué.

Le directeur général du Soleil a également souligné que le journal, en tant que dépositaire d'une partie de la mémoire nationale, se devait d'accompagner un tel moment. L'objectif, a-t-il précisé, est de documenter et d'archiver cet événement afin qu'il demeure dans les annales de l'histoire nationale.

Mettre en valeur l'identité de la ville

Le maire de Thiès, Babacar Diop, s'est, pour sa part, réjoui de recevoir la délégation du Soleil à l'Hôtel de ville, souvent surnommé « la mairie Senghor », en référence à l'ancien président et poète Léopold Sédar Senghor. Selon lui, l'organisation du défilé du 4 avril 2026 à Thiès constitue un moment majeur pour la ville et pour l'ensemble de la région. « Thiès est une ville d'histoire, une terre de mémoire et de martyrs », a-t-il déclaré, estimant que cet événement pourrait être le plus important rendez-vous national organisé dans la ville depuis sa fondation.

Le maire a également salué la démarche du Soleil, qu'il considère comme une opportunité de renforcer l'image et le rayonnement de Thiès. « Thiès doit retrouver sa place dans la sous-région et faire entendre sa voix dans le concert des grandes villes du monde », a-t-il affirmé.

Babacar Diop a par ailleurs suggéré d'intégrer, dans le magazine spécial consacré à Thiès, plusieurs dimensions importantes de l'identité de la ville. Il a notamment évoqué la religion, compte tenu de la présence de nombreuses familles religieuses, ainsi que le sport, notamment le football, discipline dans laquelle plusieurs fils de Thiès se sont illustrés au sein de l'équipe nationale.

Enfin, le maire a insisté sur la nécessité de mieux valoriser l'histoire des Sérères Noon, premiers habitants de la ville. « L'histoire de Thiès ne commence pas avec le chemin de fer », a-t-il rappelé, appelant à réhabiliter cette mémoire souvent négligée dans les récits historiques.