Burkina Faso: Gouvernance économique - Un taux de réalisation de 79% enregistré de 2021-2025

Le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a présidé la première revue annuelle de l'année 2026, du Cadre sectoriel de dialogue (CSD), le mardi 10 mars 2026, à Ouagadougou.

La première revue annuelle de l'année du Cadre sectoriel de dialogue (CSD)

« Gouvernance économique » s'est tenue à Ouagadougou, le mardi 10 mars 2026, à Ouagadougou. Ce cadre d'échanges a permis de faire le bilan des actions menées sur la période 2021-2025 et de proposer des perspectives pour le plan d'actions sectoriel 2026-2030. A cette occasion, le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a annoncé un taux global de réalisation de 79 % des activités programmées au cours des cinq dernières années, malgré un contexte national marqué par des défis sécuritaires, humanitaires et économiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le ministre, ce résultat traduit la résilience du peuple burkinabè et l'engagement des acteurs publics dans la conduite des politiques économiques. Il a notamment mis en avant les performances enregistrées dans la mobilisation des ressources internes. Sur une prévision d'environ 12 000 milliards F CFA sur la période 2021-2025, les recettes mobilisées ont dépassé 13 000 milliards F CFA. A cela s'ajoutent près de 500 milliards F CFA collectés entre 2023 et 2025 au profit du Fonds de soutien patriotique (FSP).

Le chef du département de l'Economie et des Finances a également cité parmi les résultats majeurs la sortie du Burkina Faso de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI). Une avancée qui, selon lui, renforce la crédibilité financière du pays et témoigne du sérieux des réformes engagées en matière de gouvernance économique et de lutte contre les flux financiers illicites.

La revue a réuni les acteurs des 14 secteurs de planification relevant de six ministères intervenant dans le domaine de la gouvernance économique. Elle a permis d'évaluer les progrès réalisés, mais aussi d'identifier les priorités pour les cinq prochaines années.

7,8 milliards F CFA de financements aux PME

Il a également relevé les efforts en faveur du développement inclusif, avec notamment 7,8 milliards F CFA de financements accordés aux PME/PMI, 4,5 milliards de crédits octroyés à 364 coopératives de jeunes et de femmes, ainsi que plus de 12000 projets soutenus. Par ailleurs, la numérisation de plus de 1,6 million de plans cadastraux et l'identification de plus de 2 millions de propriétaires à travers le système eCadastre constituent, selon lui, des avancées majeures vers une gestion foncière moderne.

Pour la période 2026-2030, le ministre a insisté sur la nécessité de refonder l'Etat et de renforcer la gouvernance économique à travers la mobilisation accrue des ressources internes, l'amélioration de la performance de la dépense publique, la modernisation de la gestion foncière, la digitalisation des outils administratifs et l'intensification de la lutte contre la fraude.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que plusieurs indicateurs macroéconomiques demeurent encourageants, notamment un taux de croissance supérieur à 6 %, un excédent de la balance commerciale de plus de 2 000 milliards F CFA, un taux d'inflation en baisse et une pression fiscale avoisinant 18 %. Toutefois, il a insisté sur la nécessité de traduire ces performances économiques en améliorations concrètes des conditions de vie des populations, en particulier pour les couches les plus vulnérables.

Enfin, le ministre a invité les participants à faire de cette session un cadre de réflexion et de décisions courageuses pour bâtir une économie plus solide et un Etat souverain au service du Burkina Faso.