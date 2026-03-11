Maroc: Le chef du gouvernement représente SM le Roi au deuxième Sommet international sur l'énergie nucléaire à Paris

10 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Les travaux du deuxième Sommet international sur l'énergie nucléaire, organisé à l'initiative du président français, Emmanuel Macron, en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont débuté, mardi à Paris, avec la participation du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La délégation marocaine à ce sommet comprend, notamment, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le Directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Saïd Mouline et l'ambassadrice de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitail.

Cette rencontre de haut niveau, organisée après une première édition tenue à Bruxelles en mars 2024, réunit chefs d'Etat et de gouvernement, responsables d'organisations internationales, institutions financières, industriels et experts afin d'échanger sur le rôle du nucléaire civil face aux défis énergétiques et climatiques mondiaux.

Organisé dans un contexte marqué par la hausse des besoins en électricité et par l'accélération des stratégies de décarbonation, ce sommet entend s'imposer comme un cadre politique de référence pour le développement du nucléaire civil, en complément des enceintes techniques de l'AIEA et en amont de plusieurs échéances internationales prévues en 2026, dont la conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

Selon les organisateurs, le sommet est l'occasion de réaffirmer le rôle du nucléaire dans la sécurité énergétique, la transition vers une électricité bas carbone et le développement industriel.

Au-delà des échanges politiques et techniques, le sommet vise à favoriser l'émergence d'initiatives concrètes et de partenariats entre Etats, organisations internationales, institutions financières et acteurs industriels afin de promouvoir un développement du nucléaire civil sûr, durable et compatible avec les objectifs climatiques mondiaux.

