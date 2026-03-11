Maroc: Le programme 'vers une administration de l'égalité' érigé en activité permanente de l'Institution du Médiateur

Le Médiateur du Royaume Hassan Tariq a annoncé, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes à Rabat, la décision d'ériger le programme "vers une administration de l'égalité" en activité permanente de l'Institution, après avoir été initialement conçu comme une initiative à durée limitée.

Cette décision se traduira par l'intégration du dossier de l'égalité administrative dans les attributions de la Division des études, de l'analyse et du suivi, chargée d'en assurer un suivi continu, tout en veillant à l'élaboration et à la publication d'un rapport annuel spécifique consacré à l'administration de l'égalité, indique un communiqué du Médiateur du Royaume.

Cette orientation s'inscrit dans le cadre du choix de 2026 comme année de la médiation administrative et dans le prolongement de la Haute Décision Royale décrétant le 9 décembre de chaque année comme Journée nationale de la médiation de service public, une initiative qui traduit la consécration de la culture de la médiation et l'attachement aux valeurs d'équité administrative.

Lancé en juillet 2025, le programme "vers une administration de l'égalité", qui s'inscrit dans la nouvelle génération de programmes de dialogue public annoncée par l'Institution ces derniers mois, constitue également un mécanisme de plaidoyer institutionnel autour de la relation entre l'administration et la condition féminine, ainsi qu'une plateforme pour le renforcement de l'ancrage des valeurs d'égalité homme/femme en matière d'accès aux services et aux administrations publics.

Il vise, par ailleurs, à attirer l'attention sur les poches d'inégalités qui subsistent encore dans les référentiels juridiques et réglementaires de l'administration ainsi que dans ses pratiques.

Dans ce cadre, trois forums ont été organisés : le premier consacré à la société civile et aux acteurs des droits humains et du mouvement féminin, le deuxième aux institutions élues, aux départements gouvernementaux et aux instances de gouvernance, tandis que le troisième a réuni des universitaires et des chercheurs.

En marge de ces rencontres, au cours desquelles l'Institution du Médiateur du Royaume s'est ouverte au Parlement, au tissu institutionnel ainsi qu'à son environnement universitaire et associatif, une série de séances d'écoute et de rencontres de communication autour de "l'Administration de l'égalité" a été organisée aux niveaux central, régional et local.

Ces échanges ont permis de dégager plusieurs principales conclusions relatives au fait que la demande de médiation demeure un phénomène majoritairement masculin, au regard de la nature des requêtes adressées à l'Institution et que la question de l'égalité administrative reste l'un des angles morts de l'agenda de la recherche scientifique, contrairement à l'abondance des travaux consacrés à l'égalité politique et sociale, et à l'intérêt croissant accordé à l'égalité économique.

Les échanges ont également conclu que la cartographie des réclamations féminines adressées au Médiateur, en lien avec des allégations d'inégalités d'accès aux services publics, concerne principalement des dysfonctionnements dans la gestion des services sociaux de l'Etat, notamment dans les domaines de la protection sociale, de la retraite, du soutien, du logement et de la santé et que la problématique de l'égalité administrative demeure davantage liée au seuil de la justice qu'à l'ambition de l'équité.