Maroc: Réunion du Bureau exécutif du Médiateur pour la démocratie et les droits de l'Homme

Le Bureau exécutif du Médiateur pour la démocratie et les droits de l'Homme (MDDH) a tenu sa réunion ordinaire le 8 mars 2026, après l'accomplissement de toutes les procédures juridiques suite à la tenue de son Assemblée générale. Cette réunion a été consacrée à l'examen de plusieurs développements récents en relation avec les droits et les libertés, ainsi qu'à la discussion du plan d'action de l'association pour la prochaine période.

Le MDDH a suivi avec attention le débat en cours autour du projet de loi n°66.23 relatif à l'organisation de la profession d'avocat, ainsi que le projet de loi portant réorganisation du Conseil national de la presse. A cet égard, le MDDH souligne l'importance d'adopter une approche participative avec bonne foi, sérieux et responsabilité; y compris le respect des engagements et des obligations réciproques de la part des acteurs concernés par ce projet, afin de renforcer les garanties d'indépendance de la profession d'avocat, de consolider ses rôles dans la protection des droits et libertés, la réalisation de la justice, ainsi que l'application correcte et équitable de la loi, conformément aux références internationales et aux meilleures pratiques en la matière.

S'agissant du projet de loi relatif à la réorganisation du Conseil national de la presse, le MDDH estime que la décision de la Cour constitutionnelle à ce projet, et les effets qui en découlent, devraient constituer une opportunité pour toutes les parties prenantes afin de privilégier l'intérêt de la profession et de s'accorder sur une formule consacrant et préservant l'autorégulation ainsi que l'indépendance de cette institution.

En ce qui concerne les inondations qu'ont connues plusieurs régions de notre pays, le MDDH exprime sa solidarité avec les victimes et salue les efforts déployés par l'ensemble des institutions civiles, militaires et les composantes de la société qui ont contribué, essentiellement, au sauvetage des vies humaines et à la préservation du droit à la vie. Le Médiateur espère voir se concrétiser une stratégie durable pour répondre aux différentes catastrophes et crises, en particulier celles liées aux effets du changement climatique, désormais établi comme un facteur constant et déterminant.

A l'occasion de la célébration internationale de la Journée mondiale de la femme le 8 mars, le « Médiateur » exprime sa solidarité avec les revendications légitimes du mouvement féministe surtout par rapport à la nécessité et l'urgence de la publication du nouveau texte du Code de la famille (Moudawana), avec des dispositions garantissant l'égalité, la justice et l'équité.

Au niveau de son programme futur, la réunion a examiné le projet de plan d'action stratégique pour la période (2026-2030), qui vise à capitaliser sur l'expérience précédente du Médiateur, à s'adapter aux nouveaux développements et à réajuster les priorités. Cette démarche intervient dans un contexte marqué par la fin d'une législature et de l'expérience gouvernementale qui l'a accompagnée, ainsi que par les préparatifs en cours pour l'organisation de nouvelles élections législatives le 23 septembre prochain. Dans ce cadre, le Médiateur entend exprimer son point de vue et son évaluation de cette expérience sur la base de son référentiel en matière de droits humains et sur les engagements pris lors de l'investiture parlementaire du gouvernement.

La réunion du Bureau exécutif a également étudié le projet de restructuration organisationnelle du Médiateur, ainsi que la création de groupes de travail thématiques dans les domaines suivants : législations et politiques publiques, communication et partenariats, et interaction avec les mécanismes internationaux, régionaux et nationaux. Par ailleurs, la réunion a abordé le programme de participation du Médiateur aux activités de la 31ème édition du Salon international de l'édition et du Livre (SIEL) à Rabat.