Maroc: France Télévisions dévoile à Paris sa nouvelle création «Voyage Voyage - Les stars chantent au Maroc»

Le groupe France Télévisions a dévoilé, lundi soir à Paris, sa nouvelle création «Voyage Voyage : les stars chantent au Maroc», une sublime escapade musicale avec de grandes voix de la scène francophone, invitant à la découverte du Royaume et son patrimoine culturel sous ses multiples facettes.

L'émission, qui sera diffusée le 13 mars à 21h10 sur France 3, a été présentée lors d'une cérémonie organisée au siège de l'ambassade du Maroc, en présence de l'ambassadrice de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitail, de la ministre française déléguée chargée de la Francophonie, Eléonore Caroit, d'artistes participants ainsi que de partenaires du projet, notamment l'Office national marocain du tourisme (ONMT).

De Rabat à Ouarzazate en passant par Fès, le programme, dont des extraits ont été projetés pour l'occasion, invite les téléspectateurs à faire escale au Maroc le temps d'une aventure aussi intime que spectaculaire, avec au menu « des artistes, des chansons mais aussi des rencontres inspirantes et des paysages à couper le souffle ».

Présentée par Laury Thilleman, l'émission d'une durée de 2h15 accompagne les stars dans cette traversée artistique du Royaume. Le plateau réunit plusieurs figures de la scène francophone, parmi lesquelles Magic System, Dany Brillant, Nicoletta, Lorie, Lartiste, Ouidad, Barbara Pravi, Tina Arena, Yuri Buenaventura, Ycare et Natasha St-Pier.

Ensemble, ils revisitent de grands classiques de la chanson française et des titres contemporains dans des arrangements originaux teintés d'influences orientales, multipliant duos inattendus et moments musicaux inédits.

Intervenant à cette occasion, Mme Sitaïl s'est félicitée de cette initiative, se disant ravie d'accueillir les artistes et l'équipe de production sous la houlette de Daniela Lumbroso, qui se sont rendus au Maroc pour nous faire embarquer dans ce fabuleux voyage.

L'ambassadrice a insisté sur l'importance de la culture «qui n'est pas un luxe», dit-elle, surtout dans le contexte international actuel.

«Face au chaos que nous sommes en train de vivre un peu partout dans le monde, en tout cas dans plusieurs endroits du monde, lorsque les déflagrations résonnent, parfois plus fort que la musique, que les missiles tentent d'effacer la beauté des villes et les mémoires des peuples, la culture demeure ce qui peut nous rassembler, ce qui peut nous aider à réparer lorsqu'il faut réparer, entre les êtres, entre les individus, entre les cultures, entre les couleurs de peau, entre les religions », a-t-elle soutenu.

Au nom du gouvernement français, la ministre s'est dite très honorée aussi que des projets comme ceux-ci voient le jour et puissent se multiplier dans d'autres lieux francophones et que des artistes de différents pays participent.

«Cela montre à quel point le dialogue francophone est actif», a-t-elle ajouté, soulignant la pertinence de la diffusion de l'émission en mars qui est le mois de la Francophonie.

Dans une allocution lue au nom de France Télévisions, le groupe présente l'émission comme un divertissement qui, par les performances musicales inédites des artistes et les images réalisées par Fabrice Michelin, offre «une magnifique occasion de permettre à nos téléspectateurs de rêver et de s'évader à travers le Maroc, sa culture, ses traditions, ses paysages et son patrimoine musical, de voyager et de mieux comprendre la richesse culturelle du pays».

Dans une déclaration à la MAP, la productrice de l'émission Daniela Lumbroso a indiqué que les artistes ayant pris part à cette aventure ont en commun d'être des personnes qui «s'intéressent aux autres, curieuses par nature et qui ont envie de faire ce voyage à travers le Maroc et de servir de guide pour les téléspectateurs».

En dix jours de tournage, «nous sommes allés à la rencontre du Maroc traditionnel, mais aussi du Maroc d'aujourd'hui, de cette énergie communicative. C'est magnifique parce que c'est un mélange de voyage et de musique», a détaillé la productrice qui a eu l'idée de ce programme après avoir fait depuis quelques années, toujours pour France Télévisions, l'émission La fête de la chanson à l'Orientale, en alternance entre Marrakech et Tanger.