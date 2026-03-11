Maroc: Ezzalzouli dans le viseur du Barça

Le FC Barcelone envisagerait de recruter l'international marocain Abdessamad Ezzalzouli afin de renforcer son secteur offensif la saison prochaine, souligne mardi le quotidien sportif espagnol Marca.

Si la priorité du club catalan reste l'activation de l'option d'achat de l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, estimée à 30 millions d'euros, la direction sportive barcelonaise suivrait de près la situation du Lion de l'Atlas comme alternative stratégique, précise la même source.

Le profil d'Ezzalzouli présenterait également un avantage économique pour le Barça, qui détient toujours 20% des droits du joueur actuellement sous les couleurs du Real Betis, ce qui rendrait un éventuel transfert plus abordable que celui de Rashford, ajoute le journal.

Formé à La Masia, le centre de formation du club catalan, l'ailier marocain réalise une saison remarquée avec l'équipe andalouse. En 18 apparitions, il totalise cinq buts et cinq passes décisives, tout en affichant une efficacité technique notable avec 23 dribbles réussis.

Sa polyvalence et sa connaissance de l'environnement barcelonais placeraient ainsi Ezzalzouli parmi les principales options étudiées par la direction technique du Barça en vue du prochain mercato estival, conclut le média.

Halilhodzic succède à Kantari à Nantes

Nantes, dix-septième et relégable en Ligue 1, a écarté son entraîneur Ahmed Kantari, a indiqué mardi à l'AFP une source proche du club.

Selon cette même source, les Canaris vont engager le Bosnien Vahid Halilhodzic, 73 ans, ancien attaquant du club dans les années 1980 et qui a déjà occupé ce poste entre 2018 et 2019.

23 joueurs expulsés suite à une bagarre

Vingt-trois joueurs ont été expulsés au Brésil suite à une bagarre géante lors d'un match de foot, entre les équipes de Cruzeiro et de l'Atlético Mineiro, dimanche.

L'incident a éclaté à la toute fin du temps additionnel de la finale du Championnat de l'Etat du Minas Gerais, remportée par Cruzeiro (1-0), club basé à Belo Horizonte. L'arbitre Matheus Candançan a expulsé 12 joueurs de Cruzeiro, et 11 de l'Atlético.

Selon la presse locale, il s'agit d'un record dans le football brésilien. Le précédent record brésilien de cartons rouges dans un match s'élevait à 22, à l'occasion d'un match de 1954, selon un site spécialisé.

Le record mondial de 36 expulsions (22 joueurs et 14 remplaçants), validé par le Guinness des records, a été établi en février 2011 à l'occasion d'un match de cinquième division argentine, entre Claypole et Victoriano Arenas.