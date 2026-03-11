Afrique: GITEX Africa Morocco dévoile le Strategic Digital Defence AI Readiness Summit

GITEX Africa Morocco, dont l'édition 2026 se tiendra à Marrakech du 7 au 9 avril prochain, vient de dévoiler le Strategic Digital Defence AI Readiness (STAR) Summit, un événement qui réunira l'ensemble de l'écosystème africain de la cybersécurité autour d'un dialogue stratégique consacré à la défense numérique.

En partenariat avec la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information (DGSSI), le STAR Summit permettra aux entreprises, aux industries et aux économies numériques émergentes du continent africain de renforcer la protection de leurs infrastructures critiques face à l'évolution des cybermenaces, notamment celles alimentées par l'intelligence artificielle (IA), indique un communiqué des organisateurs.

Cette rencontre vise à accompagner les gouvernements et les entreprises dans le renforcement de la protection des infrastructures critiques, dans la lutte contre les menaces alimentées par l'IA et dans la consolidation durable de la résilience numérique du continent, dans un contexte régional marqué par une intensification des menaces numériques.

Cité dans le communiqué, le Général de Brigade Abdellah Boutrig, Directeur Général de la DGSSI, a souligné que "le rythme sans précédent de la transformation numérique à l'échelle mondiale a, de manière certes involontaire, placé la cybersécurité au coeur de l'un des défis les plus profonds auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée. Cette évolution oblige désormais les nations à anticiper et à agir avec lucidité afin de protéger leurs économies, leurs institutions, leurs industries ainsi que leurs citoyens", rapporte la MAP.

"Nous constatons aujourd'hui, à l'échelle du continent africain, l'émergence d'un paysage de menaces de plus en plus industrialisé. Les cyberattaques se multiplient et atteignent une ampleur inédite, les pertes financières se chiffrent en milliards, et les formes de fraude organisée facilitées par les technologies numériques prennent une dimension jamais observée auparavant", a-t-il ajouté.

"C'est précisément pour répondre à cette réalité que, grâce à la collaboration entre la DGSSI et GITEX Africa Morocco autour du STAR Summit, nous renforçons la préparation opérationnelle face à une nouvelle ère de gestion et d'atténuation des menaces numériques. Cet effort est fondamental, car la résilience cybernétique n'est plus une ambition purement technique. Elle constitue désormais un impératif de sécurité nationale pour tous", a souligné le Général de Brigade Abdellah Boutrig.

"A mesure que l'économie numérique africaine poursuit sa maturation et gagne en importance, le renforcement de la résilience cybernétique devient une condition essentielle pour soutenir la prospérité socioéconomique, protéger les citoyens, garantir la continuité des services publics et préserver les cadres de sécurité nationale", a relevé, de son côté, Trixie LohMirmand, CEO de Kaoun International, également cité dans le communiqué.

"En partenariat avec la DGSSI du Maroc, le STAR Summit reflète notre ambition commune de libérer pleinement le potentiel numérique du continent africain, d'accélérer un progrès sûr et responsable et de permettre aux gouvernements, aux entreprises ainsi qu'aux innovateurs d'évoluer avec confiance dans un environnement de menaces de plus en plus façonné par l'intelligence artificielle", a-t-il insisté.

Diffusé en direct depuis la scène principale de GITEX Africa Morocco le mercredi 8 avril, le STAR Summit réunira des experts régionaux et internationaux de premier plan afin d'explorer les tendances et les enjeux les plus structurants du secteur.

Les discussions porteront notamment sur la gouvernance de la cybersécurité, les dynamiques d'investissement, les défis liés aux talents et aux compétences, la sécurité des données, les usages offensifs et défensifs de l'IA, les implications de l'informatique quantique ainsi que des cas concrets de cybercriminalité observés à l'échelle internationale.

Parmi les intervenants déjà confirmés figurent notamment Son Excellence Dr Mohamed Al Kuwaiti, Chef de la Cybersécurité du Gouvernement des Emirats arabes unis, Divine Selase Agbeti, Directeur Général de la Cyber Security Authority (CSA) du Ghana, David Kanamugire, CEO de la National Cyber Security Authority (NCSA) du Rwanda, Son Excellence Tigist Hamid Mohammed, Directrice Générale de l'Information Network Security Administration (INSA) d'Ethiopie, Justin Williams, Group CISO du groupe MTN en Afrique du Sud, ainsi qu'Amit Ghodekar, Global CISO d'Aramex aux Emirats arabes unis.

Au-delà du STAR Summit, GITEX Africa Morocco 2026 proposera également un espace cybersécurité considérablement élargi, réunissant des entreprises et des distributeurs spécialisés dans la protection des infrastructures critiques grâce à des solutions technologiques de nouvelle génération.

Parmi les exposants incontournables figurent notamment Kaspersky, Palo Alto Networks, Fortinet, Forcepoint, Starlink et CyberKnight Technologies.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisé sous l'autorité du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration du Royaume, GITEX Africa Morocco est aujourd'hui le plus grand et le plus influent événement consacré à la technologie et aux startups sur le continent africain.

Organisé en partenariat avec l'Agence de développement du digital (ADD) et par Kaoun International, organisateur mondial des événements GITEX, cet événement rassemble des leaders mondiaux de l'industrie, des décideurs publics, des investisseurs et des innovateurs afin de contribuer activement à façonner l'avenir de l'économie numérique africaine.

Il constitue une véritable porte d'entrée vers l'écosystème technologique africain, aujourd'hui en pleine expansion.

Organisé chaque année à Marrakech, GITEX Africa Morocco offre une plateforme unique permettant de présenter des innovations majeures dans des domaines stratégiques tels que l'IA, la fintech, la cybersécurité, les villes intelligentes, la healthtech, l'agritech, la connectivité, l'edutech ainsi que les infrastructures numériques publiques.

L'événement favorise la création de partenariats stratégiques, stimule les opportunités d'investissement et encourage des collaborations à fort impact, contribuant ainsi à renforcer durablement la position de l'Afrique comme l'un des hubs mondiaux de la technologie et de la transformation numérique.