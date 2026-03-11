Cote d'Ivoire: BRVM - Hausse de 95,076 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce mardi 10 mars 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 10 mars 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation du marché des obligations a enregistré une importante hausse de 95,076 milliards de FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 11 783,420 milliards FCFA la veille à 11 878,496 milliards FCFA ce 10 mars 2026. Cette hausse est occasionnée par la première cotation des emprunts obligataires intitulés Trésor Public du Burkina Faso (TPBF) 6,60% 2025-2030, TPBF 6,80% 2025-2032 et TPBF 7,00% 2025-2035. Dans le but de mobiliser des ressources en vue de financer des investissements inscrits au budget de l'année 2025, l'Etat du Burkina Faso, à travers la Direction générale du trésor et de la comptabilité public (DGTCP), avait émis ces emprunts obligataires.

C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 22 septembre au 17 octobre 2025 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation. Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 6 757 500 obligations TPBF 6,60% 2025-2030, 2 585 000 obligations TPBF 6,80% 2025-2032 et 3 793 000 obligations TPBF 7,00% 2025-2035 pour un montant total de 131,355 milliards FCFA.

La capitalisation du marché des actions est aussi en hausse de 106,951 milliards, en s'établissant à 16 057,128 milliards FCFA contre 15 950,877 milliards FCFA le 9 mars 2026. La valeur totale des transactions s'est établie à 2,063 milliards FCFA contre 1,907 milliard FCFA le lundi 9 mars 2026.

L'indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,66 % à 416,46 points contre 413,71 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a progressé 0,38% à 194,12 points contre 193,39 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en légère progression de 0,04% à 162,75 points contre 162,69 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Principal a gagné 1,80% à 291,96 points contre 286,80 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,67% à 160,37 points contre 159,31 points la veille. Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres par SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 2 190 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 7,22% à 2 080 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,02% à 6 100 FCFA), BOA Bénin (plus 6,74% à 8 000 FCFA) et Unilever Côte d'Ivoire (plus 5,88% à 72 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 2,95% à 2 135 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 2,38% à 16 400 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 15 300 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 1,52% à 3 230 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,45% à 3 400 FCFA).