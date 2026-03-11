Ile Maurice: Horaires spéciaux pour les transports publics le 12 mars

À l'occasion des célébrations marquant le 58e anniversaire de l'indépendance de Maurice et le 34e anniversaire de la République, des horaires spéciaux seront appliqués au niveau du Metro Express et de plusieurs lignes d'autobus le jeudi 12 mars. Les autorités ont annoncé une extension des horaires afin de faciliter les déplacements du public participant aux festivités organisées à travers le pays.

Du côté du Metro Express, la Ligne 1 reliant Port-Louis à Curepipe opérera de 6 heures à 21 heures. Un tram circulera toutes les 20 minutes et le dernier départ depuis la station Place d'Armes est prévu à 21 heures. Pour la Ligne 2 reliant Rose-Hill à Réduit, le service sera assuré de 6 heures à 19 heures. Il est également précisé qu'aucune extension de service ne sera appliquée sur cette ligne le jeudi 12 mars.

Concernant le transport par autobus, plusieurs compagnies prolongeront leurs services jusqu'à 21 h 30 sur certaines lignes. Ainsi, la compagnie CNT étendra les horaires sur les routes 3, 52, 52B, 52C, 69, 119, 141, 156, 163 et 197. Du côté de l'UBS, la route 2 sera concernée par cette extension. Pour la compagnie RHT, les lignes 1A, 1B et 1C fonctionneront également jusqu'à 21 h 30. La compagnie TBS appliquera ces horaires étendus sur les routes 51 et 82 (20A), tandis que Luna Transport prolongera ses services sur les routes 110 et 117.