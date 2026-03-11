Ile Maurice: L'initiative «Ti Balad» ouverte aux entreprises

Alors que la prochaine randonnée organisée pour le grand public par Small Step Matters avec Yan de Maroussem aura lieu le dimanche 15 mars à La Prairie, une version «corporate» sera lancée dès le mois d'avril pour les compagnies à la recherche d'une action environnementale conjuguant bien-être pour leur personnel et «team building».

Après deux randonnées organisées à Gris-Gris et au Souffleur, en guise de projet pilote, les Ti Balad ek Yan de Maroussem sont désormais accessibles au secteur privé. Avec un double objectif : collecter des fonds pour des causes... et des déchets sur le parcours.

Plusieurs formules de contribution sont proposées : frais de participation réglés par les compagnies pour leurs employés cumulés avec un montant fixé, selon le nombre de kilogrammes de déchets ramassés. En moyenne, chaque participant remplissant un sac de 10 kg de déchets sur le trajet retour du parcours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ensemble des fonds collectés sera reversé en intégralité à trois causes : We-Recycle (opérant notamment la collecte des déchets recyclables dans la région ouest), Shoals Rodrigues (déployant Le Club La Mer pour les adolescents en vue de préserver le lagon) et Hidden Disabilities Sunflower (investie en autres sujets dans la déstigmatisation des pathologies psychiatriques et la prévention d'une bonne santé mentale).

Des parcours divers pourront être proposés aux entreprises, le long du littoral sud (Gris-Gris, Le Souffleur, La Prairie, Le Morne), dans l'Ouest (les Salines, Rivière-Noire, Wolmar), dans le centre à la découverte des Cascades. Tous les parcours sont ouverts à des équipes d'employés entre 20 et 40 participants maximum et guidés, bénévolement pour la plateforme solidaire Small Step Matters, par Yan de Maroussem, professionnel expérimenté des sorties en pleine nature. Les sorties organisées en collaboration avec les entreprises peuvent également être familiales puisque les itinéraires sont accessibles aux enfants de plus de 12 ans, accompagnés d'un adulte.

Les sorties seront disponibles en jour de semaine ou en week-end, à la convenance des compagnies. Et la découverte et la préservation de Rodrigues sont également envisagées par l'équipe de Small Step Matters et par Yan de Maroussem, qui a déjà proposé de voyager à ses frais vers Rodrigues à une occasion en 2026.

En parallèle des sorties à venir avec le secteur privé, les randonnées pour le grand public se poursuivent et le lien pour s'inscrire est annoncé sur la page Facebook de Small Step Matters. Le dimanche 15 mars, le grand public est invité à se retrouver à La Prairie et le samedi 11 avril à La Cambuse.

Christophe Brette : «Oser faire le premier pas»

Fidèle participant des Ti Balad, Christophe Brette livre son témoignage sur cette expérience renouvelée lors des éditions de janvier et février : «Chaque sortie est un véritable moment de connexion avec la nature, dans toute sa richesse et sa fragilité. Elle nous rappelle que protéger notre environnement commence par de petits gestes accessibles à tous. Ramasser quelques déchets en chemin peut sembler anodin, mais cela prend tout son sens lorsque l'on voit l'impact collectif d'un groupe engagé. Le sentiment de contribuer ensemble à quelque chose de positif transforme ces instants en souvenirs forts.

On marche, on apprend, on redécouvre et surtout, on réalise que chacun peut jouer un rôle dans la préservation de notre île. Je comprends que certains puissent se demander si une Ti Balad 'en vaut vraiment la peine'. Mais c'est justement en y participant une première fois que l'on se rend compte de la richesse de l'expérience. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'atmosphère conviviale qui se crée spontanément, grâce à Yan De Maroussem et à l'équipe de Small Step Matters. Il n'y a ni compétition ni performance à atteindre : seulement une marche accessible à tous et la satisfaction de faire un geste concret pour notre île. Parfois, il suffit simplement d'oser faire le premier pas.»

🟢 Rinku Seewoosungker : «La rencontre avec des déchets insolites»

Habitante de L'Escalier, Rinku Seewoosungker explique : «Grâce à la page Facebook de Small Step Matters, j'ai eu connaissance de l'initiative Ti Balad ek Yan de Maroussem. C'était un plaisir de contribuer au nettoyage du littoral sud et en particulier de la portion entre Le Souffleur et le Pont naturel, le 28 février. J'avais convaincu ma fille et ma nièce de s'impliquer également. Et je trouve formidable que les frais d'inscription aillent en plus à de bonnes causes à travers la plateforme Small Step Matters. Vraiment une belle action citoyenne à laquelle je me devais de participer. La préservation de notre petite île me tient énormément à coeur.

La collecte des déchets, même à petite échelle, est primordiale pour préserver le Sud Sauvage et d'autres régions. Et l'initiative Ti Balad est également une occasion de montrer un bon exemple aux jeunes générations. J'ai également apprécié les conversations conviviales avec les autres participants... et la rencontre avec des déchets insolites, comme les ossements d'animaux ! Nous avons beaucoup ri sur le parcours ! J'encourage le plus grand nombre à nous rejoindre le dimanche 15 mars à La Prairie pour la prochaine randonnée de sensibilisation et de préservation !»

🟢 Yan de Maroussem : «Notre île est précieuse et fragile à la fois»

Ambassadeur bénévole de Small Step Matters, Yan de Maroussem donne de son temps et prête sa voix à la bonne cause afin de sensibiliser le maximum de citoyens à la nécessité de préserver les richesses naturelles du pays : «Engagé aux côtés de Small Step Matters, j'ai décidé de poser des actions concrètes pour notre île à travers ces sorties écologiques mensuelles. Allier randonnée, connexion à la nature et collecte de déchets est pour moi une évidence : aimer un lieu, c'est aussi le protéger. En janvier, nous avons marché à Gris-Gris, face à l'océan puissant et indomptable. En février, nous étions au Souffleur, puis au Pont naturel, au coeur du Sud sauvage.

Des paysages d'une beauté brute, saisissante, qui rappellent combien notre île est précieuse et fragile à la fois. À chaque sortie, nous faisons plus que ramasser des déchets : nous semons des graines de conscience, nous montrons que chaque petit geste compte et que l'exemple peut inspirer d'autres à agir. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont répondu présents, avec générosité et engagement. Prochain rendez-vous grand public le 15 mars à La Prairie. Rejoignez-nous et faisons grandir ensemble une communauté de citoyens éco-responsables, fiers de protéger notre île !»