Ethiopie: L'accès à la mer Rouge et aux voies maritimes, une question vitale pour l'Éthiopie, affirme le général Yimer Mekonnen.

Addis-Abeba — La quête de l'Éthiopie pour un accès sûr à la mer Rouge et aux routes maritimes relève d'un droit historique et naturel étroitement lié à sa souveraineté, à sa sécurité et à ses intérêts nationaux, a déclaré le général Yimer Mekonnen, chef du Département principal de l'éducation et de la formation.

Intervenant lors d'un symposium national organisé par l'Association nationale de l'armée éthiopienne afin de soutenir la position du gouvernement concernant la mer Rouge et l'accès maritime, le général Yimer a rappelé que les liens de l'Éthiopie avec la mer Rouge remontent à l'Antiquité.

Il a notamment évoqué le rôle stratégique de ports tels qu'Adulis et Zeila, qui servaient de portes commerciales majeures durant la civilisation axoumite.

Selon lui, la revendication d'un accès à la mer Rouge et aux voies maritimes ne constitue donc pas une ambition politique récente, mais plutôt un droit historique étroitement lié à la souveraineté nationale.

Le respect du droit de l'Éthiopie à utiliser les ports de la mer Rouge et à bénéficier d'un accès maritime favoriserait, a-t-il ajouté, une accélération du développement national ainsi qu'un renforcement des échanges commerciaux.

De son côté, le général de division Teshome Gemechu, directeur général des relations extérieures et de la coopération au sein des Forces de défense nationale éthiopiennes, a souligné que, même si plusieurs pays dans le monde sont enclavés, la situation de l'Éthiopie demeure particulière en raison de circonstances historiques qui l'ont progressivement éloignée de la mer Rouge et d'un accès direct à la mer.

Il a indiqué que des adversaires historiques auraient orchestré des manoeuvres ayant conduit à priver l'Éthiopie de son accès maritime naturel.

Malgré cette situation, le général de division Teshome a affirmé que l'Éthiopie reste résolue à retrouver un accès à la mer Rouge par des moyens pacifiques.

Il a précisé que les efforts visant à rétablir cet accès se poursuivront par la voie diplomatique, à travers la coopération et un engagement constant.

Le sergent Birhanu Amare, président de l'Association nationale de l'armée éthiopienne, a pour sa part souligné que les questions relatives à la patrie et aux intérêts nationaux dépassent les divergences politiques.

Il a déclaré que les membres de l'association ont toujours joué un rôle actif dans les affaires nationales et demeurent déterminés à défendre les intérêts stratégiques de l'Éthiopie.

Selon lui, sur les questions d'intérêt national -- notamment celle de l'accès du pays à la mer -- les anciens combattants apportent un soutien ferme au gouvernement.

« Lorsque la patrie appelle, nous répondons toujours présents aux côtés du gouvernement », a-t-il affirmé, insistant sur l'importance de l'unité nationale pour concrétiser les aspirations légitimes de l'Éthiopie.

Il a également indiqué que l'association soutient les initiatives du gouvernement visant à garantir à l'Éthiopie un accès à la mer et à la mer Rouge par des moyens pacifiques et diplomatiques.

Le président a enfin réitéré le soutien de l'association au Premier ministre Abiy Ahmed, soulignant que les anciens combattants restent prêts à se mobiliser aux côtés du gouvernement pour préserver les intérêts nationaux du pays.

Le symposium a réuni principalement des membres de l'Association nationale de l'armée éthiopienne venus de différentes régions du pays, lesquels ont réaffirmé leur engagement à défendre les intérêts nationaux et à soutenir les orientations stratégiques de l'Éthiopie.