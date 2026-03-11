Soudan: Le Président du CST fait un contact téléphonique avec le Trésident Turc

10 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a eu aujourd'hui un contact téléphonique avec le Président Turc Recep Tayyip Erdogan.

Au cours de cet entretien, ils ont abordé la situation dans la région sous la lumière de la guerre actuellement au Moyen-Orient.

Le Président Al-Burhan a annoncé le soutien du peuple et du Soudan avec la Turquie, sous la lumière de l'agression brutale de l'Iran sur son territoire.

Al-Burhan a affirmé le soutien du peuple et du gouvernement du Soudan avec la Turquie et son peuple frère pour faire face à cette agression qui vise à violer sa souveraineté et sa sécurité.

Il a également évoqué les relations de coopération étroites entre le Soudan et la Turquie dans les différents domaines.

De son côté, le Président turc a exprimé ses remerciements et son appréciation au Président du Conseil de souveraineté pour son appel de solidarité avec la Turquie à la suite des attaques dont elle a récemment subi.

Il a également salué le niveau avancé atteint par les relations soudano-turques.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.