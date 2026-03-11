Soudan: Le Président du CST fait un contact téléphonique avec le Trésident Turc

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a eu aujourd'hui un contact téléphonique avec le Président Turc Recep Tayyip Erdogan.

Au cours de cet entretien, ils ont abordé la situation dans la région sous la lumière de la guerre actuellement au Moyen-Orient.

Le Président Al-Burhan a annoncé le soutien du peuple et du Soudan avec la Turquie, sous la lumière de l'agression brutale de l'Iran sur son territoire.

Al-Burhan a affirmé le soutien du peuple et du gouvernement du Soudan avec la Turquie et son peuple frère pour faire face à cette agression qui vise à violer sa souveraineté et sa sécurité.

Il a également évoqué les relations de coopération étroites entre le Soudan et la Turquie dans les différents domaines.

De son côté, le Président turc a exprimé ses remerciements et son appréciation au Président du Conseil de souveraineté pour son appel de solidarité avec la Turquie à la suite des attaques dont elle a récemment subi.

Il a également salué le niveau avancé atteint par les relations soudano-turques.