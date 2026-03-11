Sénégal: Kaolack - Saisie de 23 kg de chanvre indien par la BRS

Kaolack — Des éléments de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack (centre) ont saisi 23 kg de chanvre indien, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, a appris l'APS.

L'interception a eu lieu lundi en fin de soirée sur l'axe non bitumé reliant Thioyène Hamady Mala à Dramé, dans la zone de Dramé Escale, selon la brigade.

Le dispositif mis en place par les policiers de surveillance a permis d'identifier une motocyclette de type "Jakarta" transportant deux colis suspects, précise la même source.

Ainsi, 23 blocs de chanvre indien (répartis en colis de 8 et 15 blocs, une moto-taxi "Jakarta" et un téléphone cellulaire ont été saisis sur le conducteur de cet engin. Il a profité de la pénombre à l'approche du dispositif, pour abandonner son véhicule et son terminal mobile pour s'enfuir à pied.

Les recherches se poursuivent activement pour son identification et son interpellation.