Tunisie: Le président de la République reçoit le ministre de la défense nationale

11 Mars 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mardi, 10 mars courant, au palais de Carthage, le ministre de la défense nationale, Khaled Shili.

Lors de cette rencontre, le chef de l'Etat a rendu hommage à l'armée nationale pour ses efforts incommensurables en vue de défendre la patrie et son intervention auprès des citoyens pour leur prêter main-forte en cas de besoin, rapporte un communiqué de la présidence de la République.

Le président Saïed a en outre salué la précieuse contribution des forces armées dans la mise en oeuvre des projets engagés dans les différentes régions du pays dont la réalisation est placée sous la tutelle de la direction générale du génie militaire.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a passé en revue les activités de l'office de Rjim Maatoug pour le développement du Sud et du Sahara.

Il a, dans ce contexte, recommandé d'apporter le soutien nécessaire à cette institution afin qu'elle contribue à transformer le Sahara tunisien en des zones vertes productives, rappelant les essais réalisés qui ont révélé le fort potentiel dont dispose ces régions pour produire les différents fruits et légumes.

