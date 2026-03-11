Sénégal: Tel-Aviv et Dakar entretiennent des relations diplomatiques saines, selon l'ambassadeur d'Israël au pays

Israël et le Sénégal continuent d'entretenir des relations diplomatique saines malgré "les incompréhensions et difficultés qui peuvent parfois exister", a soutenu mardi Yuval Wak, ambassadeur de l'Etat hébreux à Dakar.

"Je magnifie les relations anciennes entre Israël et le Sénégal. C'est vrai que parfois, il y a des incompréhensions et certaines difficultés mais c'est une coopération qui marche", a-t-il dit.

M. Wak s'exprimait lors d'une conférence de presse en ligne animée conjointement avec le Colonel Olivier Rafowicz, porte-parole français de l'armée israélienne.

Des journalistes camerounais, guinéens, ivoiriens et sénégalais ont pris part à cette rencontre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ce ne sont pas des incompréhensions qui empêchent le Sénégal et Israël d'avoir des relations particulières, diplomatiques qui sont saines".

Le diplomate israélien a signalé que ces incompréhensions sont nées de la guerre que son pays mène à Gaza à cause des évènements du 7 octobre.

"La difficulté provenait du fait qu'il fallait trouver des moyens au milieu de ce conflit pour pouvoir s'appesantir sur des axes de coopération entre Israël et le Sénégal", a-t-il fait valoir.

C'est dans ce sens que les deux pays ont identifié des axes de coopération notamment dans l'agriculture avec le système d'irrigation, ainsi que dans le secteur de la santé pour construire des partenariats mutuellement bénéfiques.

Au-delà des relations diplomatiques entre le Sénégal et Israël, M. Wak a rappelé que cette guerre "n'est pas menée contre la religion musulmane".

"C'est une guerre entre les Etats Unis et Israël contre le peuple musulman. Ce n'est non plus une guerre entre les juifs contre les musulmans. C'est une guerre entre des pays qui ont des intérêts divergents", a expliqué le diplomate israélien, soulignant que "la religion ne joue aucun rôle dans ce conflit".

L'ambassadeur d'Israël à Dakar espère qu'au termes de ce conflit son pays va avoir " beaucoup plus de relations avec des pays du Moyen-Orient et d'autres partenaires à travers le monde notamment les pays africains".

Le colonel Olivier Rafowicz, porte-parole français de l'armée israélienne, dit espérer le retour à une situation de paix en vue de l'approfondissement des relations "qui sont extrêmement importantes entre l'Afrique subsaharienne et l'État d'Israël".

Il est d'avis que Israël et l'Afrique peuvent, après cette guerre au Moyen Orient, travailler sur de nombreux projets et programmes de développement "au niveau médical, éducatif, sécuritaire et tout simplement humain".