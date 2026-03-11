Sénégal: Diourbel - La SONAGED prévoit de nettoyer les lieux de culte avant la Korité

Diourbel — La délégation départementale de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) à Diourbel (centre) a annoncé, mardi, vouloir nettoyer les lieux de culte durant la dernière semaine du ramadan.

"Nous avons prévu d'assurer, le jour de la Korité, le nettoiement de tous les marchés du département. Durant la dernière semaine du ramadan, nous allons également procéder au nettoiement des lieux de culte pour préparer la prière de l'Aïd", a dit le délégué départemental de la SONAGED à Diourbel, Cheikh Moustapha Gaye.

Il a annoncé cette mesure lors du lancement d'opérations nocturnes de nettoiement de la SONAGED, en présence du préfet de Diourbel, Abdou Khadir Diop.

Des agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets ont entamé ces opérations de collecte des déchets, de balayage et de désensablement des rues de Diourbel.

Selon le délégué régional de la SONAGED à Diourbel, Issa Faye, les moyens nécessaires ont été réunis pour assurer la propreté de la ville, y compris lors de la célébration de l'Aïd-el-Fitr, la fête marquant la fin du ramadan.

Délégué départemental de la SONAGED à Diourbel, Cheikh Moustapha Gaye.