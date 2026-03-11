Sénégal: Diourbel - La SONAGED prévoit de nettoyer les lieux de culte avant la Korité

11 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — La délégation départementale de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) à Diourbel (centre) a annoncé, mardi, vouloir nettoyer les lieux de culte durant la dernière semaine du ramadan.

"Nous avons prévu d'assurer, le jour de la Korité, le nettoiement de tous les marchés du département. Durant la dernière semaine du ramadan, nous allons également procéder au nettoiement des lieux de culte pour préparer la prière de l'Aïd", a dit le délégué départemental de la SONAGED à Diourbel, Cheikh Moustapha Gaye.

Il a annoncé cette mesure lors du lancement d'opérations nocturnes de nettoiement de la SONAGED, en présence du préfet de Diourbel, Abdou Khadir Diop.

Des agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets ont entamé ces opérations de collecte des déchets, de balayage et de désensablement des rues de Diourbel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le délégué régional de la SONAGED à Diourbel, Issa Faye, les moyens nécessaires ont été réunis pour assurer la propreté de la ville, y compris lors de la célébration de l'Aïd-el-Fitr, la fête marquant la fin du ramadan.

Délégué départemental de la SONAGED à Diourbel, Cheikh Moustapha Gaye.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.