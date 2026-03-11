Ile Maurice: Traite humaine - Nouvelles victimes et soutien juridique pour les soeurs

Dans l'affaire de traite humaine présumée impliquant Vanita Gangoo, la suspecte reste incarcérée à la prison de Beau-Bassin après le rejet d'une motion de remise en liberté introduite par son avocat. Ce dernier avait plaidé sa cause en soulignant qu'elle a deux enfants en bas âge à charge, mais la magistrate a refusé la libération, notant que la suspecte avait voyagé huit fois l'an dernier et avait pu laisser ses enfants sous la garde de son époux sans difficulté. Cette décision illustre la prudence des autorités face au risque de fuite ou d'entrave à l'enquête.

Pendant ce temps, plusieurs victimes ont brisé le silence et fourni de nouvelles informations cruciales pour renforcer l'enquête. Par ailleurs, les deux soeurs bénéficient désormais d'un soutien juridique, avec deux avocats attribués par le ministère de l'Égalité des genres, garantissant leur représentation et leur protection lors des prochaines audiences. L'enquête a également révélé la présence d'une mineure parmi les victimes, renforçant la gravité présumée des faits et la nécessité d'une investigation approfondie.

Les deux soeurs, âgées de 21 et 24 ans, ont déclaré avoir été attirées par de fausses promesses d'emploi à l'étranger, avant d'être confrontées à des situations d'exploitation présumée à La Réunion. Leurs témoignages ont permis aux enquêteurs de lancer de nouvelles pistes et de recouper des informations sur d'autres victimes. Une troisième victime est également venue déposer plainte, confirmant des faits similaires et détaillant les pressions exercées pour les maintenir dans le réseau présumé.

Les autorités continuent de recueillir des témoignages et d'étudier les liens éventuels entre toutes les personnes impliquées, à Maurice et à La Réunion. Le soutien juridique et psychologique accordé aux victimes reste un élément central, illustrant les efforts conjoints des institutions pour protéger les plus vulnérables et mettre au jour l'ampleur du réseau présumé de traite humaine.

