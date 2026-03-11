Ile Maurice: Une résidente du «Residential Nursing Home Care» tuée par une autre pensionnaire

Un drame s'est produit dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 mars à Curepipe, au Mon Destin - Residential Nursing Home Care, un établissement situé à Martin Street qui accueille des personnes âgées et des résidents souffrant de troubles mentaux. Rebecca Laretti, 33 ans, a été retrouvée morte dans la salle de bains de la résidence dans des circonstances troublantes. Quelques heures plus tard, une autre pensionnaire de l'établissement, Isabelle Ang-Ho, 22 ans, a été arrêtée par la police. Elle n'a pas tardé à avouer le meurtre.

Selon les informations recueillies, la police a été alertée vers 3 h 50 hier. Des officiers se sont rendus à la résidence après avoir reçu un appel signalant qu'une femme avait été retrouvée inconsciente dans la salle de bains. À leur arrivée sur place, ils ont été accueillis par un pensionnaire de l'établissement âgé de 29 ans. Ce dernier aurait indiqué aux policiers que la résidente, Rebecca Laretti, se trouvait au sol dans la salle de bains et ne réagissait plus.

Les policiers ont ainsi découvert la jeune femme vêtue d'un jogging bleu et d'un haut rose. Elle était immobile et ne respirait plus. Les premiers constats ont rapidement soulevé des doutes quant à la nature du décès. La victime présentait des blessures visibles au niveau du cou, tandis que des traces de sang ont été observées sous son bras gauche. Elle était également pieds nus.

À proximité du corps, les enquêteurs ont vu un fil électrique noir, semblant provenir de l'extérieur et passant à travers une structure en aluminium. D'autres objets ont été retrouvés près de la tête de la victime, notamment un conteneur en plastique rouge et un morceau de tissu bleu.

En poursuivant leurs observations dans la maison, les policiers ont relevé plusieurs autres éléments suspects. La porte en aluminium de la salle de bains semblait avoir été forcée, et y avait des taches de sang dans une chambre, notamment sur un oreiller et une partie du mur. Face à ces éléments, la scène a été immédiatement sécurisée. Des officiers du Scene of Crime Office et de la Criminal Investigation Division ainsi que des membres du SAMU et un photographe de la police se sont rendus sur place afin d'effectuer les premières constatations et collecter des indices. Le corps de Rebecca Laretti a ensuite été transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo pour l'autopsie.

Les soupçons des enquêteurs se sont rapidement portés sur une autre résidente du nursing home. Isabelle Ang-Ho a été arrêtée par la police peu avant midi hier. Elle a été traduite en cour-puis internée à l'hôpital Brown-Séquard. Selon les informations disponibles, elle a avoué avoir tué Rebecca Laretti.

L'enquête policière se poursuit afin d'établir avec précision le déroulement des événements ayant conduit à la mort de Rebecca Laretti.