Tunisie: Ramadan à la Cité - L'artiste Zied Gharsa revisite le malouf tunisien

TUNIS — L'artiste Zied Gharsa a animé, mardi soir, à la grande salle de l'Opéra, un concert consacré au patrimoine musical tunisien, dans le cadre de la sixième édition de la manifestation « Ramadan à la Cité », organisée par le Théâtre de l'Opéra de Tunis du 25 février au 15 mars 2026.

La soirée a rassemblé un public intergénérationnel venu assister à un programme en harmonie avec l'atmosphère du mois de Ramadan. Le musicien a proposé un répertoire alternant malouf, chants traditionnels tunisiens et compositions personnelles, suscitant une interaction soutenue avec l'assistance et illustrant la continuité du lien entre les générations et le patrimoine musical tunisien.

Le concert s'est ouvert par une pièce soufie, suivie d'une séquence de mouachahats introduisant le bachraf, forme instrumentale savante d'origine ottomane intégrée au patrimoine musical tunisien. Présentant ces repères au public, Zied Gharsa a souligné la place du malouf comme composante majeure de l'identité culturelle nationale.

Un istikhbar à l'oud tunisien - instrument emblématique à quatre cordes - a ensuite été interprété. Cet héritage instrumental demeure associé au maître disparu Khemaïs Tarnane, puis au regretté Taher Gharsa, qui en a transmis la technique à son fils, perpétuant ainsi une filiation artistique.

Le programme s'est poursuivi par une suite de mouachahats et de pièces du répertoire malouf, avant une séquence « Chouchana » réunissant des chants ancrés dans la mémoire collective tunisienne.

Parmi ses créations, l'artiste a présenté un zajal intitulé « el-Braken » (Les balcons), fusionnant arabe dialectal et arabe classique. L'oeuvre -- conçue et écrite par l'artiste Ali Louati -- a été interprétée sur le maqâm sîka, ponctuée d'un istikhbar au banjo exécuté par Lotfi Hbaili. Zied Gharsa a également revisité plusieurs titres de son propre répertoire.

La soirée a en outre donné à entendre un florilège de la chanson tunisienne patrimoniale, salué par le public.

La manifestation se poursuit mercredi soir à la grande salle de l'Opéra, à partir de 22h, avec un concert du groupe Nass El Guiwane, formation emblématique célébrant le patrimoine musical marocain et portant, à travers ses oeuvres, des valeurs de liberté et de justice.