Tunisie: Le Président Kaïs Saïed souligne le rôle du génie militaire et le potentiel agricole du Sahara tunisien

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier après-midi au Palais de Carthage le ministre de la Défense nationale, Khaled Suhili.

Selon un communiqué des services de la Présidence, le chef de l'État a salué, lors de cette rencontre, les efforts déployés par nos forces armées pour défendre l'intégrité de la patrie et secourir les citoyens chaque fois que le devoir l'exige. Il a également mis en avant les projets supervisés par la Direction générale du génie militaire à travers tout le pays.

Par ailleurs, le Président de la République a abordé l'activité de l'Office de Rjim Maatoug pour le développement du Sud et du Sahara. Il s'est dit convaincu que le renforcement du soutien à cet office contribuera à transformer le Sahara tunisien en zones vertes productives, d'autant plus que les expériences menées ont prouvé la possibilité d'y produire diverses sortes de fruits et légumes.