Tunisie: Le Président Kaïs Saïed souligne le rôle du génie militaire et le potentiel agricole du Sahara tunisien

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier après-midi au Palais de Carthage le ministre de la Défense nationale, Khaled Suhili.

Selon un communiqué des services de la Présidence, le chef de l'État a salué, lors de cette rencontre, les efforts déployés par nos forces armées pour défendre l'intégrité de la patrie et secourir les citoyens chaque fois que le devoir l'exige. Il a également mis en avant les projets supervisés par la Direction générale du génie militaire à travers tout le pays.

Par ailleurs, le Président de la République a abordé l'activité de l'Office de Rjim Maatoug pour le développement du Sud et du Sahara. Il s'est dit convaincu que le renforcement du soutien à cet office contribuera à transformer le Sahara tunisien en zones vertes productives, d'autant plus que les expériences menées ont prouvé la possibilité d'y produire diverses sortes de fruits et légumes.

