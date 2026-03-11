Tunisie: Mandat de dépôt contre Ahmed Lamiri, président de la chambre syndicale des bouchers

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné la sous-direction des enquêtes économiques et financières relevant de la direction de la police judiciaire d'enquêter sur une plainte déposée par la Société Ellouhoum contre le président de la chambre syndicale nationale des bouchers, Ahmed Lamiri.

Cette plainte porte sur des soupçons de détournement de fonds publics appartenant à cette entreprise publique et qui lui auraient été confiés en vertu d'une procuration délivrée par plusieurs bouchers afin de s'approvisionner en viande réfrigérée importée.

Ahmed Lamiri devrait également répondre de soupçons de manipulation des circuits de distribution, à travers l'utilisation des identifiants fiscaux de certains bouchers à leur insu pour retirer des quantités de viande auprès de la Société Ellouhoum dans l'objectif de les écouler dans d'autres circuits pour des fins spéculatives.

Une source judiciaire a indiqué à l'Agence TAP qu'à la suite de la réception du procès-verbal de l'enquête, une information judiciaire a été ouverte auprès du pôle judiciaire économique et financier.

La même source a ajouté qu'après audition d'Ahmed Lamiri, le premier juge d'instruction au pôle judiciaire économique et financier a émis, mardi, un mandat de dépôt à son encontre pour des faits de blanchiment d'argent.

Il lui est également accusé d'avoir exploité les facilités offertes par sa fonction aux fins de monopole, de spéculation illicite et d'abus de confiance, cite encore la même source judiciaire.