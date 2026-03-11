Congo-Kinshasa: Kinshasa au chevet de l'Est - Vers un dialogue direct entre l'État et les leaders communautaires de Beni et d'Irumu

Briser la distance entre les populations meurtries de l'Est et les décideurs de Kinshasa : c'est l'objectif d'une table ronde de deux jours qui s'est ouverte ce mardi 10 mars à Kinshasa. Des leaders communautaires venus du Nord-Kivu et de l'Ituri y exposent leurs préoccupations urgentes face à l'insécurité persistante.

Organisée avec l'appui de l'ONG Mercy Corps et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), cette rencontre s'inscrit dans le cadre des programmes RESET et PAJES. Elle réunit des représentants des communautés de Beni et d'Irumu autour d'une même table que les autorités nationales.

Passer des promesses aux actes

L'ambiance dans la salle de conférence reflète la gravité de la situation sur le terrain. Pour les organisateurs, l'enjeu dépasse la simple discussion. Il s'agit de créer un mécanisme de dialogue permanent pour que les besoins de la population soient entendus en temps réel.

Un expert du programme RESET a d'ailleurs insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux :

« Les solutions proposées ici ne doivent pas rester au stade de simples promesses. Elles doivent se traduire par des actions concrètes et visibles pour les populations rurales qui vivent au quotidien sous la menace des groupes armés. »

Sécurité, justice et autorité de l'État

Les attentes des délégués de Beni et d'Irumu sont claires et se résument en trois piliers : Le renforcement de la sécurité pour stopper les massacres ; L'accès à une justice équitable pour les victimes d'exactions ; Le retour effectif de l'autorité de l'État dans les zones autrefois occupées par les milices.

La réponse du Gouvernement

Présent à ces échanges, le ministre des Affaires coutumières a tenté de rassurer les leaders communautaires. Il a annoncé la mise en place d'un mécanisme de suivi spécifique destiné à répondre aux besoins de gouvernance exprimés par les populations.

Si la direction est désormais tracée au Pullman Grand Hôtel, le défi reste immense : transformer ces échanges de haut niveau en une paix réelle et durable dans les villages de l'Est de la République démocratique du Congo.