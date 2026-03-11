Afrique: Kolwezi abrite la 9ème commission tripartite RDC - Zambie-HCR

Les travaux de la 9ème réunion de la commission tripartite entre la RDC, la Zambie le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont débuté mardi 10 mars à Kolwezi (Lualaba). Durant trois jours, les participants planchent sur la recherche des solutions durables pour les réfugiés congolais vivant en Zambie.

L'accord tripartite signé le 28 décembre 2006 entre la RDC, la Zambie et le HCR est le fondement du rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant en Zambie. Le HCR mène ces opérations pour faciliter la réintégration des réfugiés congolais et réaffirme son engagement à soutenir le retour de ces réfugiés.

D'après le Représentant du HCR en RDC, Atchom Pierre, depuis 2006, des milliers des réfugiés congolais sont rentrés dans leur pays à travers des opérations d'envergures qui ont été menées dans les territoires de Moba, province du Tanganyika, et de Pweto (Haut-Katanga) jusqu'en 2019.

Entre 2021 et 2025, plus de 11 500 réfugiés congolais, soit plus de 3000 ménages, ont été rapatriés volontairement en RDC en provenance de la Zambie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le HCR soutient le Gouvernement congolais dans la création des conditions favorables à un retour durable des réfugiés congolais. Atchom Pierre revient sur le soutien de cette agence dans plusieurs domaines :

« Le monitoring de protection des frontières et le renforcement de la protection à base communautaire, la construction et la réhabilitation de certains infrastructures sociales de base, tels que les écoles et les centres de santé, l'autonomisation économique à travers la création des chaînes de valeur pour contribuer à la paix et garantir la sécurité alimentaire et l'amélioration des revenus ».

Ces assises vont se clôturer jeudi prochain.