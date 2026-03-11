Congo-Brazzaville: Campagne électorale de Denis Sassou N'Guesso - Le raz-de-marée populaire de Gamboa

Le chef-lieu du département de la Nkeni-Alima a fortement mobilisé à l'occasion du meeting électoral du candidat Denis Sassou N'Guesso, le 10 mars.

Arrivé d'Oyo par hélicoptère, le président-candidat a remonté la Nationale 2 en voiture depuis le pont de la Nkéni jusqu'à la place du stade Louis Akouala de Gamboma exceptionnellement pavoisé et pris d'assaut par ses partisans venus des quatre coins du département.

Dans cette ambiance des grands jours, Denis Sassou N'Guesso a mis l'accent dans son discours de circonstance sur le développement des infrastructures socio-économiques, le soutien à l'employabilité des jeunes, l'appui aux travaux agricoles, l'aménagement routier et l'amélioration des conditions de vie des populations de cette partie du pays.

Département nouvellement crée, la Nkéni-Alima aspire à la modernité, d'où l'engagement pris par le candidat, s'il est élu, d'y lancer le programme de municipalisation accélérée dont bénéficieront également les deux autres nouveaux départements de Djoué-Léfini et du Congo-Oubangui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Denis Sassou N'Guesso s'est félicité de l'accueil enthousiaste de ses partisans et les a invités à se rendre nombreux voter. Sa direction de campagne à Gamboma, celles des districts d'Ongogni, Ollombo, Makotimpoko, Abala et Allembe lui ont promis un vote massif et « une victoire éclatante » le soir du 15 mars 2026.