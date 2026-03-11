Sénégal: La salle Canal Olympia Téranga rétrocédée à l'Etat du pays

11 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

La salle de cinéma Canal Olympia Téranga, située à proximité du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose à Dakar, a été rétrocédée à l'État du Sénégal par le groupe Bolloré, qui en assurait jusque-là l'exploitation, a informé le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

Le ministère indique que « la salle de cinéma de Canal Olympia vient en effet d'être rétrocédée à l'État du Sénégal par le groupe Bolloré qui en assurait l'exploitation ». Cette décision marque une nouvelle étape dans la gestion de cette infrastructure culturelle inaugurée en 2017.

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, effectuera à cet effet une visite des lieux jeudi prochain. Il sera accompagné du secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, précise la même source.

Implantée à côté du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, la salle Canal Olympia Téranga Dakar avait été inaugurée le 11 mai 2017 en présence du président de la République d'alors, Macky Sall.

