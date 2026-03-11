Sénégal: Coopération économique - Abdourahmane Sarr reçoit un responsable du Trésor américain

11 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu en audience, mardi à Dakar, Eric Meyer, sous-secrétaire adjoint chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique au département du Trésor des États-Unis.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail consacrée aux échanges sur les questions de financement des économies et de coopération financière.

À cette occasion, le ministre a réaffirmé la capacité de résilience du marché financier régional dans le financement des États, soulignant son rôle dans la mobilisation de ressources pour soutenir les politiques publiques et les investissements.

M. Sarr a également insisté sur la nécessité d'accélérer le développement de financements hors bilan de l'État, notamment à travers des mécanismes de recyclage d'actifs publics, afin de mobiliser des ressources additionnelles destinées au financement des investissements structurants.

