Sénégal: Coopération - Le pays et la Chine renforcent leur partenariat économique

11 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a reçu en audience, mardi à Dakar, une délégation de l'ambassade de Chine au Sénégal conduite par Li Zhigang, en vue de faire le point sur la coopération sino-sénégalaise et les projets en cours.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'état du partenariat entre Dakar et Pékin, notamment les différents programmes et projets de développement réalisés ou en perspective dans le cadre de cette coopération.

Les échanges ont également porté sur les perspectives de collaboration entre les provinces chinoises et les pôles régionaux inscrits dans la Vision Sénégal 2050, la stratégie de développement à long terme du pays.

