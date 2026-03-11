Tunisie: Ligue des champions/L'EST acceuillera Al Ahly ce dimanche (22h00) - Yan Sasse, le retour attendu...

En prévision du quart de finale aller, Patrice Beaumelle récupère l'ailier droit brésilien, Yan Sasse, rétabli de blessure et qui fera son retour contre Al Ahly.

Pour le nouvel entraîneur "sang et or", les trois matchs qu'il a disputés jusque- là peuvent s'apparenter à une simple prise de contact avec l'environnement de l'équipe. Les choses sérieuses commenceront ce dimanche avec la confrontation contre Al Ahly en quart de finale aller de la Ligue des champions. Patrice Beaumelle qui a, à présent, une idée complète sur le potentiel réel de son groupe, doit faire avec les aléas du jeu, à savoir les suspensions et les blessures. En prévision de ce quart de finale aller, le coach "sang et or" a deux bonnes nouvelles.

La première qu'il ne compte aucun joueur suspendu dans son effectif. La deuxième est qu'il récupère un joueur-cadre, en l'occurrence Yan Sasse, un renfort de taille pour l'attaque. Ailier droit, Sasse peut aussi évoluer derrière l'attaquant de pointe et apporter ainsi une solution supplémentaire au cas où l'entraîneur alignerait Kouceila Boualia en même temps. Pour rappel, Yan Sasse s'est blessé lors du match de championnat disputé contre le Stade Tunisien le 21 février dernier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il était contraint de quitter le terrain à la fin de la période initiale. Il n'a joué que 43 minutes, mais c'était suffisant pour qu'il soit déterminant. C'est lui qui a entamé l'action qui a donné lieu au but de la victoire.

Maâcha récupérable, mais...

Un autre joueur est récupérable. Il s'agit de Koussay Maacha qui est, certes, totalement rétabli de blessure, mais n'a pas la condition physique adéquate pour être compétitif. Tout comme Youssef Msakni, Koussay Maacha est bien loin du compte. Ces deux joueurs doivent redoubler d'efforts en suivant un travail de remise en forme spécifique afin qu'ils retrouvent un niveau compétitif.

Un quota de 35.000 supporters

Ils seront 35.000 supporters à être autorisés pour assister au quart de finale aller qui opposera ce dimanche soir l'Espérance à Al Ahly et dont le coup d'envoi sera donné à 22h00. L'Espérance de Tunis a déjà mis en ligne la vente des billets pour ce match depuis avant-hier.