Tunisie: Ligue des champions/L'EST acceuillera Al Ahly ce dimanche (22h00) - Yan Sasse, le retour attendu...

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid Nalouti

En prévision du quart de finale aller, Patrice Beaumelle récupère l'ailier droit brésilien, Yan Sasse, rétabli de blessure et qui fera son retour contre Al Ahly.

Pour le nouvel entraîneur "sang et or", les trois matchs qu'il a disputés jusque- là peuvent s'apparenter à une simple prise de contact avec l'environnement de l'équipe. Les choses sérieuses commenceront ce dimanche avec la confrontation contre Al Ahly en quart de finale aller de la Ligue des champions. Patrice Beaumelle qui a, à présent, une idée complète sur le potentiel réel de son groupe, doit faire avec les aléas du jeu, à savoir les suspensions et les blessures. En prévision de ce quart de finale aller, le coach "sang et or" a deux bonnes nouvelles.

La première qu'il ne compte aucun joueur suspendu dans son effectif. La deuxième est qu'il récupère un joueur-cadre, en l'occurrence Yan Sasse, un renfort de taille pour l'attaque. Ailier droit, Sasse peut aussi évoluer derrière l'attaquant de pointe et apporter ainsi une solution supplémentaire au cas où l'entraîneur alignerait Kouceila Boualia en même temps. Pour rappel, Yan Sasse s'est blessé lors du match de championnat disputé contre le Stade Tunisien le 21 février dernier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il était contraint de quitter le terrain à la fin de la période initiale. Il n'a joué que 43 minutes, mais c'était suffisant pour qu'il soit déterminant. C'est lui qui a entamé l'action qui a donné lieu au but de la victoire.

Maâcha récupérable, mais...

Un autre joueur est récupérable. Il s'agit de Koussay Maacha qui est, certes, totalement rétabli de blessure, mais n'a pas la condition physique adéquate pour être compétitif. Tout comme Youssef Msakni, Koussay Maacha est bien loin du compte. Ces deux joueurs doivent redoubler d'efforts en suivant un travail de remise en forme spécifique afin qu'ils retrouvent un niveau compétitif.

Un quota de 35.000 supporters

Ils seront 35.000 supporters à être autorisés pour assister au quart de finale aller qui opposera ce dimanche soir l'Espérance à Al Ahly et dont le coup d'envoi sera donné à 22h00. L'Espérance de Tunis a déjà mis en ligne la vente des billets pour ce match depuis avant-hier.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.