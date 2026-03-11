Tunisie: Prêt saoudo-koweïtien de 165 millions de dollars pour moderniser le triangle du phosphate tunisien

La Tunisie s'apprête à moderniser son réseau ferroviaire du « triangle du phosphate » grâce à un prêt de 165 millions de dollars conclu avec l'Arabie Saoudite et le Koweït. L'annonce a été faite par Ali Zaghdoud, député et membre de la commission des finances, à l'issue d'une séance d'audition avec le ministre du Transport, Rachid Amri, consacrée à l'examen du projet de loi relatif à cet accord.

Ce financement vise à moderniser les infrastructures reliant Sfax, Gafsa et Gabès sur environ 190 kilomètres, afin d'augmenter la capacité d'exportation du phosphate tunisien. Selon Zaghdoud, le réseau actuel est devenu obsolète, n'ayant pas été entretenu depuis près de 40 ans. Cette situation freine le transport des volumes de phosphate et ne permet pas l'utilisation efficace des locomotives modernes, capables de transporter jusqu'à 20 tonnes par unité.

Le député a aussi expliqué que l'objectif du projet est de porter les exportations de phosphate à 5 millions de tonnes, ce qui devrait renforcer les revenus du pays dans un contexte de forte hausse des prix internationaux. Les députés de la commission des finances ont insisté sur la rigueur et la transparence dans l'utilisation des fonds, le respect des normes techniques et des délais, fixés à deux ans, soit un horizon de réalisation prévu pour 2028.

La modernisation du réseau sera progressive, avec trois étapes : la première entre Bizerte et Sousse, la seconde entre Sousse et Sfax, et la troisième entre Sfax et Gabès. L'accord de prêt prévoit également la création d'une unité de production de traverses en béton, réduisant la dépendance aux importations et accélérant le rythme des travaux.

Le remboursement du prêt s'étalera sur 27 ans, avec un taux d'intérêt de 2,5 % et un délai de grâce de quatre ans. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du ministère du Transport visant à moderniser l'ensemble du réseau ferroviaire tunisien et à soutenir le développement économique du pays.