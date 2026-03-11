Tunisie: Les compagnies aériennes augmentent leurs tarifs face à la hausse du carburant

Les compagnies aériennes Qantas Airways, Air New Zealand et SAS ont annoncé mardi une augmentation des prix des billets en raison de la flambée des cours du carburant provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

Le prix du pétrole, qui se situait entre 85 et 90 dollars le baril avant le conflit, a grimpé ces derniers jours à 150-200 dollars, poussant Air New Zealand à suspendre ses prévisions financières pour 2026. La guerre américaine et sioniste contre l'Iran a ainsi provoqué une perturbation majeure du transport aérien mondial, augmentant le coût des vols sur certaines lignes et alimentant les craintes d'un ralentissement profond du secteur.

Un porte-parole de SAS a déclaré à Reuters : « Des hausses de cette ampleur rendent nécessaires des mesures pour maintenir la stabilité et la fiabilité de nos opérations », précisant que la compagnie avait mis en place un « ajustement temporaire des tarifs ». La compagnie finlandaise Finnair a averti que la disponibilité du carburant pourrait être affectée si le conflit se poursuit, même si pour l'instant plus de 80 % de ses achats pour le premier trimestre sont déjà couverts.

Face aux perturbations, Qantas prévoit d'augmenter ses tarifs internationaux et de redistribuer certaines capacités vers l'Europe, tandis que des drones et des missiles ont déjà entraîné des réductions de vols dans la région. Les lignes Asie-Europe subissent également des hausses de prix en raison de la fermeture de l'espace aérien et de restrictions de capacité. Pour y répondre, Cathay Pacific prévoit des vols supplémentaires vers Londres et Zurich.

Air New Zealand a précisé que les billets intérieurs en classe économique augmentaient de 10 dollars néo-zélandais, de 20 dollars sur les courts-courriers internationaux et de 90 dollars sur les longs-courriers, avec possibilité d'ajustements supplémentaires si les coûts du carburant restent élevés.

Hong Kong Airlines a annoncé sur son site web une augmentation des frais de carburant jusqu'à 35,2 %, affectant notamment les vols vers les Maldives, le Bangladesh et le Népal. Le marché pétrolier montre des signes de stabilisation, avec un prix redescendu à environ 90 dollars le baril mardi, après un pic à 119 dollars lundi, suite aux déclarations du président américain Donald Trump sur une possible fin prochaine du conflit.