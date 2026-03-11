Tunisie: Mohamed Ali Nafti reçoit l'ambassadeur libyen pour un partenariat renforcé

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, ce mardi 10 mars 2026, M. Mustapha Gdara, Ambassadeur de l'État frère de Libye en Tunisie, qui lui a remis une lettre écrite de la part de M. Taher Salem Al-Baour, Chargé de la gestion du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale du Gouvernement d'Unité Nationale libyen.

Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur l'importance de renforcer les relations de coopération bilatérale et de trouver les solutions appropriées pour répondre aux aspirations des deux peuples frères à davantage d'intégration et de partenariat.

Cette rencontre a également été l'occasion de passer en revue les derniers développements sur la scène régionale et de réaffirmer l'attachement de la Tunisie à oeuvrer en faveur de la sécurité, de la stabilité et de l'unité de la Libye, dans le cadre d'un dialogue libyo-libyen inclusif, conduisant à l'édification d'un État unifié et d'institutions stables préservant les ressources du peuple libyen frère.

Pour sa part, l'Ambassadeur de Libye a salué le soutien de la Tunisie à l'unité et à la stabilité de la Libye, louant la sincérité de son engagement à soutenir le peuple libyen et à préserver ses ressources nationales, tout en réaffirmant la disposition de la partie libyenne à développer les relations de coopération existantes entre les deux pays dans divers domaines vitaux.

