Tunisie: Sécurité et diplomatie - Nafti et Al Busaidi appellent à la négociation face aux crises régionales

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, ce mardi 10 mars 2026, un appel téléphonique de la part de M. Badr bin Hamad Al Busaidi, Ministre des Affaires Étrangères du Sultanat d'Oman.

Cet entretien a été l'occasion de réaffirmer la solidité des relations de coopération et de fraternité unissant les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que la détermination de leurs dirigeants, Son Excellence le Président de la République Kaïs Saïed et son frère, Sa Majesté le Sultan Haitham bin Tariq Al Saïd, Sultan d'Oman, à les hisser aux plus hauts niveaux.

Les deux Ministres ont souligné leur rejet de toute agression portant atteinte à l'intégrité, à la sécurité, à l'unité et à la souveraineté des États du Golfe Arabe et de la région du Moyen-Orient. Ils ont insisté, dans ce contexte, sur la nécessité de conjuguer les efforts arabes, islamiques, onusiens et internationaux afin de mettre un terme immédiat à l'escalade militaire et de privilégier la voie du dialogue et de la négociation comme unique moyen de désamorcer la situation et de prévenir ses graves répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales.

De même, les deux Ministres ont réitéré la centralité de la cause palestinienne et l'importance de renforcer la coordination des positions arabes et islamiques pour la soutenir et permettre au peuple palestinien de recouvrer l'intégralité de ses droits légitimes.

Enfin, les deux Ministres ont souligné l'importance de poursuivre la préparation rigoureuse des prochaines échéances bilatérales et d'assurer le suivi de ce qui a été convenu entre les deux parties, dans les divers domaines économiques, commerciaux, d'investissement, culturels et éducatifs, ainsi que tout ce qui concerne la protection des intérêts de la communauté tunisienne établie au Sultanat d'Oman frère.